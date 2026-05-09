ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72736 شهيدا، و172535 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 مصابا.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 850، فيما وصل عدد المصابين إلى 2433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.