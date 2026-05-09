قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي في المدارس التجريبية ..توضيح عاجل
رسالة بوتين حول الحروب والمصالح الأوروبية في خطاب «يوم النصر» الروسي
بطاريق تكشف التلوث الخفي.. علماء يستخدمونها لتعقب «مواد كيميائية»
مدير "الصحة العالمية" يصل إلى إسبانيا للإشراف على النزول الآمن لركاب السفينة الهولندية
في تعليق جديد.. وزارة الصحة تكشف الفرق بين هانتا و كورونا
سفينة الرعب تصل الكناري.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن آخر تطورات رحلة فيروس هانتا
نقل موقف السيدة عائشة .. محافظ القاهرة: تطوير شامل ولحضاري للمنطقة
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة: ارتفاع أسعار البنزين يهدد الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بقوة أكبر

أسعار الوقود في أمريكا
أسعار الوقود في أمريكا
أ ش أ

كشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب الإيرانية أدى إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث اضطرت الأسر ذات الدخل المنخفض إلى خفض استهلاكها من البنزين بشكل حاد، ومع ذلك واجهت أعباء مالية متزايدة عند محطات الوقود.

وأوضحت الدراسة - التي أبرزت نتائجها وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم /السبت/ - أن هذا التباين في الاستجابة للأزمة يعزز ما يصفه الخبراء بـ "الاقتصاد على شكل حرف K"، وهو نمط يظهر استمرار تحسن أوضاع الفئات الثرية مقابل تدهور مطرد في الظروف المعيشية للفئات الأقل دخلا، مما يفسر حالة التشاؤم السائدة بين الأمريكيين رغم استقرار مؤشرات البطالة والنمو.

ووفقا للبيانات، فقد خفضت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 40 ألف دولار استهلاكها للوقود بنسبة 7% في شهر مارس الماضي، عبر تقليل الرحلات أو الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، إلا أنها أنفقت رغم ذلك 12% أكثر على البنزين بسبب قفزات الأسعار.

وفي المقابل، لم تتأثر الأنماط المعيشية للأسر مرتفعة الدخل (التي يتجاوز دخلها 125 ألف دولار سنويا)، حيث زادت إنفاقها على الوقود بنسبة 19%، مع تراجع طفيف جداً في الاستهلاك لم يتجاوز 1%.

وأشار الباحثون إلى أن الفجوة الحالية أعمق مما كانت عليه خلال صدمة أسعار الوقود عام 2022 عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعزت الدراسة ذلك إلى استفادة الأسر الفقيرة آنذاك من برامج الدعم الحكومي المكثفة، في حين تشهد الفترة الحالية نموا كبيرا في ثروات الأسر الغنية نتيجة ارتفاع قيمة الأصول العقارية والأسهم، مما جعلها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات السعرية.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل لمعهد "بنك أوف أمريكا" أن نحو 10% من الأسر في الشريحة الدنيا للدخل تخصص حاليا 10% من إجمالي دخلها للوقود فقط، مقارنة بنحو 2.7% فقط لدى الأسر الغنية.

وحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات أخرى، مما يهدد بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الإجمالي، حيث بدأت الأسر منخفضة الدخل بالفعل في تقليل إنفاقها على السلع والخدمات غير الأساسية لمواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.

يُذكر أن أسعار الوقود كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 25% بنهاية مارس الماضي، لتواصل صعودها وتصل إلى زيادة قدرها 50% منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، مما يضع ضغوطا متزايدة على ميزانيات الأسر الأمريكية الأكثر احتياجا.

دراسة بحثية حديثة الفجوات الاقتصادية في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي صدمة أسعار الوقود عام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

نيويورك بوست: واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم

أرشيفية

ردا على خرق وقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية

أسعار الوقود في أمريكا

دراسة: ارتفاع أسعار البنزين يهدد الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بقوة أكبر

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد