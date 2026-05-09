الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين في ضربة لزورق تهريب مخدرات بالمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقا يشتبه بتهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ، مشيرا إلى نجاة شخص واحد.

وذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي "ساوثكوم"، في بيان على منصة، إكس، أن الزورق المستهدف "يُدار من قبل منظمات إرهابية مصنفة"، مشيرة إلى أن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان يعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات".

كما أفادت بنجاة شخص واحد من الهجوم، دون تحديد حالته الصحية، وإبلاغ خفر السواحل الأمريكي لبدء عملية بحث عنه.

كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع "استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب" تضع القضاء على عصابات المخدرات في نصف الكرة الأرضية الغربي أولوية قصوى.

وتتواصل حملة إدارة ترامب لاستهداف سفن تهريب المخدرات المزعومة في مياه أمريكا اللاتينية، بما في ذلك شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، منذ أوائل سبتمبر الماضي، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 193 شخصا.