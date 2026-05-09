بعد إغلاق مضيق هرمز.. روسيا تصدر مكونات مسيّرات لـ إيران عبر بحر قزوين

أفاد مسؤولون أمريكيون ، بأن روسيا تُصدّر مكونات طائرات مسيّرة إلى إيران عبر بحر قزوين، ما يُساعد إيران على إعادة بناء قدراتها الهجومية بعد خسارتها نحو 60% من ترسانتها من الطائرات المسيّرة خلال المعارك الأخيرة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت أن روسيا أرسلت مكونات طائرات مسيرة لإيران عبر بحر قزوين، إلى جانب تصدير سلعا بعد إغلاق مضيق هرمز.

كما تُزوّد ​​روسيا، إيران ببضائع كانت ستمرّ عادةً عبر مضيق هرمز، الذي تُحاصره البحرية الأمريكية حاليًا، وذلك في إطار التجارة العالمية

أفاد مسؤولون إيرانيون بأن الجهود المبذولة لفتح طرق تجارية بديلة تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تعمل أربعة موانئ إيرانية على طول بحر قزوين على مدار الساعة لاستيراد القمح والذرة وأعلاف الحيوانات وزيت دوار الشمس وغيرها من الإمدادات.

وصرح محمد رضا مرتضوي، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الإيرانية، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، بأن إيران تعمل بنشاط على إعادة توجيه وارداتها الغذائية الأساسية عبر بحر قزوين.



وتشير إحصاءات الموانئ ومسؤولون تجاريون روس إلى زيادة ملحوظة في حركة الشحن عبر بحر قزوين خلال الأشهر الأخيرة.

وقال فيتالي تشيرنوف، رئيس قسم التحليلات في مجموعة بورت نيوز الإعلامية، التي ترصد قطاع النقل البحري الروسي، إن مليوني طن من القمح الروسي، التي كانت تُشحن إلى إيران سنوياً عبر البحر الأسود - الذي بات الآن مهدداً بالهجمات الأوكرانية - تُنقل الآن عبر بحر قزوين.

وأضاف: "في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تبدو طرق بحر قزوين إلى إيران أكثر جاذبية".