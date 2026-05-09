بوتين: روسيا تقاتل قوة مدعومة من الناتو في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جنوده في أوكرانيا كانوا يقاتلون "قوة معادية" مدعومة من حلف الناتو بأكمله، وإن قضية الجيش الروسي "عادلة"، وذلك خلال كلمته في العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء.

وأضاف بوتين في كلمته، في إشارة إلى الحرب الأوكرانية: "إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفذون أهداف العملية العسكرية الخاصة اليوم".

وتابع: "إنهم يواجهون قوة معادية مسلحة ومدعومة من حلف الناتو بأكمله. وعلى الرغم من ذلك، يواصل أبطالنا التقدم"، مضيفًا لاحقًا: "أنا على يقين تام بأن قضيتنا عادلة".

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء لحضور فعاليات العرض العسكري في الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، كما يسميها الروس، والمقصود بها الحرب العالمية الثانية.

بدأ الحفل بالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية.

ويحمل حرس الشرف تقليديًا العلم الروسي وراية النصر إلى الساحة الحمراء على أنغام أغنية "الحرب المقدسة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشهدت الساحة الحمراء في موسكو استعدادات مكثفة قبل انطلاق العرض العسكري، حيث تسود أجواء من الحماس والترقب قبل بدء الفعالية عادة.