الاقتصاد والطاقة على الطاولة.. رئيس الحكومة اللبنانية في زيارة إلى دمشق

وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.

ويضم الوفق المرافق لسلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، و وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، و وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

و في وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.

وقال سلام إن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن"، مؤكدا على أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه، مشدّدا على أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا.

وأوضح سلام أن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام، مذكرا بأن هذه" ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وقال: "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".