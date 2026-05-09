قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاقتصاد والطاقة على الطاولة.. رئيس الحكومة اللبنانية في زيارة إلى دمشق

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى دمشق
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى دمشق
هاجر رزق

وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.

ويضم الوفق المرافق لسلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، و وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، و وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

و في وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.

وقال سلام إن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن"، مؤكدا على أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال.

 وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه، مشدّدا على أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا.

وأوضح سلام أن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام، مذكرا بأن هذه" ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وقال: "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دمشق رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

المتهمون

بسبب لهو الأطفال.. ضبط سائق وزوجته ونجله و3 آخرين بمشاجرة في بني سويف

برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

النيابة العامة والاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

المتهم

أقر بتناول المواد الكحولية.. ضبط أجنبي يمشي بعدم اتزان بشوارع البساتين

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد