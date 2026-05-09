دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق النار أثناء ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من المخابرات تعرضت لإطلاق للنار في منطقة القصر الهرمل أثناء ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها.

وأضاف الجيش في بيان صدر عن مديرية التوجيه اليوم السبت، أنه تمكن من ضبط الآلية، إلا أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر إلى جهة مجهولة، ولا تزال المتابعة جارية لتوقيفه.

وختم البيان بأن المضبوطات سلمت إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

من جهته، وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.

ويضم الوفد المرافق لسلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، و وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، و وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.