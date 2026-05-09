قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية
سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 9-5-2026
جامعة القاهرة تنظم الملتقى الأول حول مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل قضية عبدالله الهاشم لإثارة فوضى وتحقيق مكاسب سياسية
أحكام الحج كاملة ومحظورات الإحرام للرجال والنساء.. اعرفها
موعد فصل الصيف 2026.. متى يبدأ رسميًا؟
أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟
OpenAI تطلق إضافة Codex لمتصفح Chrome بقدرات تتخطى البرمجة
تيك توك تدفع 400 مليون دولار لإدارة ترامب لهذا السبب
تورينو يفوز على ساسولو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي
أمريكا تعلن عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان 14 و15مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهر فرغلي: الإخوان تستغل قضية عبدالله الهاشم لإثارة فوضى وتحقيق مكاسب سياسية

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
محمد البدوي

قال ماهر فرغلي إن جماعة جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على استغلال القضايا والشخصيات المثيرة للجدل لخدمة أهدافها السياسية والإعلامية، مؤكدًا أن قضية المدعو عبدالله الهاشم تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج القائم على توظيف الأزمات لإرباك المجتمعات واستهداف مؤسسات الدولة.

أفكار مسيئة للعقيدة الإسلامية

وأوضح ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عبدالله الهاشم يروج لأفكار وصفها بالشاذة والخطيرة، مشيرًا إلى ظهوره في مقاطع مصورة يدّعي خلالها أن المصحف “ناقص”، وأنه أضاف سورًا جديدة، من بينها ما يسمى بـ«سورة الولاية»، إلى جانب طرح أفكار اعتبرها مسيئة للعقيدة الإسلامية.

عناصر مرتبطة بهذه الأفكار

وأضاف أن السلطات المصرية تعاملت سابقًا مع عناصر مرتبطة بهذه الأفكار، حيث تم القبض على 14 شخصًا وإحالتهم إلى القضاء، بينهم متهمون بطباعة مصحف مزور، مؤكدًا أن الدولة اعتبرت القضية مرتبطة بالأمن الفكري والعقائدي للمجتمع.

والمنصات المرتبطة بجماعة الإخوان

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن بعض الكيانات والمنصات المرتبطة بجماعة الإخوان، من بينها مركز أندلس للتسامح، دافعت عن أتباع عبدالله الهاشم وطالبت بالإفراج عنهم، رغم خطورة الاتهامات المنسوبة إليهم.

مواقف جماعة الإخوان

وشدد فرغلي على أن مواقف جماعة الإخوان في مثل هذه القضايا لا تنطلق من اعتبارات دينية، وإنما من حسابات سياسية تهدف إلى استغلال أي أزمة لضرب مؤسسات الدولة وتغذية خطاب المظلومية.

كما أكد أن عبدالله الهاشم يواجه اتهامات أخرى في المملكة المتحدة تتعلق بالاغتصاب وسرقة الأموال والحصول على تمويلات مشبوهة، لافتًا إلى أن السلطات البريطانية سبق أن ألقت القبض عليه وأحالته إلى القضاء قبل الإفراج عنه بشروط قانونية.

استقرار المجتمعات وصورة الإسلام

واختتم ماهر فرغلي تصريحاته بالتأكيد على أن جماعة الإخوان تتعامل مع هذه الشخصيات باعتبارها أدوات لخدمة مشروعها السياسي وإثارة الفوضى، وليس دفاعًا عن الدين أو القيم، معتبرًا أن الهدف النهائي للجماعة هو تحقيق مكاسب سياسية حتى لو جاء ذلك على حساب استقرار المجتمعات وصورة الإسلام.

الإخوان جماعة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين مؤسسات الدولة الحركات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

إعلامي: في الأغلب خوان بيزيرا على مقاعد البدلاء غدًا

محمد عبد المنعم

إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

البرازيلي خوان بيزيرا

بيزيرا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

بالصور

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد