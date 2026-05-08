مصطفي بكري: زيارة الرئيس السيسي للإمارات أسقطت حملات تشكيك الإخوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات؛ أحدثت ارتباكًا شديدًا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن العبارة الشهيرة “مسافة السكة” لم تكن مجرد تصريحا إعلاميا؛ بل تعبيرًا عن عقيدة وطنية لحماية الأمن القومي العربي.

نسور الجو المصرية ورسائل الردع

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، أن ظهور القوات الجوية المصرية في الإمارات ضمن تدريبات وتحركات عسكرية؛ كان رسالة واضحة للردع، ما دفع الإخوان لشن حملات إلكترونية تعتمد على الشائعات والسخرية، وإعادة تداول تصريحات قديمة للرئيس حول “مسافة السكة”.

الإخوان وفشل رهاناتهم

وأشار بكري إلى أن جماعة الإخوان كانت تراهن على هز ثقة المواطنين في أي تحرك عربي مشترك تقوده مصر، إلا أن زيارة السيسي أكدت قوة التنسيق المصري الخليجي وعززت مكانة القاهرة في معادلة الأمن الإقليمي.

وأضاف: “الكلام وقت الجد بيتحول لفعل.. وده اللي أزعج الجماعة”.

دعم الخليج جزء من الأمن القومي المصري

شدد بكري على أن أي تهديد للأمن الخليجي؛ يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على الوقاية قبل وقوع الخطر، وأن فكرة الجيش العربي المشترك التي طرحها الرئيس منذ سنوات أصبحت أكثر أهمية بعد التطورات الأخيرة.