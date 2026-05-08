بكري لجماعة الإخوان: مصر تتحرك دائمًا في الوقت المناسب لحماية أمنها القومي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان هاجمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، محاولين التشكيك في جهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

مصر حريصة على عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن زيارة السيسي تؤكد حرص مصر على عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف، مشددًا على أن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر تتحرك دائمًا في الوقت المناسب لحماية أمنها القومي وأمن أشقائها، مؤكدًا أن أي انتقادات من الإخوان لن تؤثر على سياسة مصر الثابتة في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد الإعلامي أن الزيارة تعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، في رسالة واضحة بأن التضامن العربي والخليجي دعامة قوية لاستقرار المنطقة.