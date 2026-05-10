قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 20 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر
إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص
بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي
قبل ما تربط فلوسك.. مقارنة بين الشهادات الثابتة والمتغيرة
تشكيل زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالحرية: مصر قلب الأمة العربية.. والشباب أسقط مخططات الإخوان لنشر الفتنة والتشكيك

احمد خالد
احمد خالد

أكد خالد، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن مصر ستظل دائمًا قلب الأمة العربية وصاحبة الدور المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة، مشددًا على أن مكانة الدولة المصرية بين أشقائها العرب تستند إلى تاريخ طويل من الحكمة والمسؤولية والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

دعم أمن الخليج 

وقال أحمد خالد إن العلاقات المصرية العربية، خاصة مع دول الخليج، تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا أن محاولات جماعة الإخوان لبث الفتنة والوقيعة بين الشعوب العربية أصبحت مكشوفة للجميع، ولم تعد تنطلي على وعي الشعوب ولا الشباب المصري.

وأضاف: «مصر دولة كبيرة وقوية بقيادتها السياسية الحكيمة، وهذه حقيقة يدركها شباب مصر الذين يرون حجم الإنجازات والتقدم على أرض الواقع يومًا بعد يوم».

وأشار إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الدولة، ولم يعد يتأثر بحملات التشويه والأكاذيب التي تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف نشر الإحباط وتقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحدة الصف العربي 

وأوضح أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، يعكس قوة الدولة وقدرتها على البناء وتحقيق التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المواطن المصري أصبح يرى حجم الإنجازات بنفسه، ولذلك فإن كل محاولات التشكيك أو التشويه مصيرها الفشل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المصريين، وخاصة الشباب، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع، مشددًا على أن وحدة الصف العربي ستظل أقوى من أي محاولات تستهدف النيل من العلاقات التاريخية بين الأشقاء العرب.

البرلمان الخليج امن الخليج النواب اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ترشيحاتنا

المتهم

كشف حقيقة ادعاء شخص بتواطؤ فردي شرطة مع جيرانه بالفيوم

الضحية

معلم الفيزياء من باب العلم إلى الإعدام.. جريمة أضاعت الإنسانية

المتهمون

كشف حقيقة تعدي سائق توك توك برفقته سيدتين على صاحب دراجة نارية في الشرقية

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد