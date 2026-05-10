قيادي بالحرية: مصر قلب الأمة العربية.. والشباب أسقط مخططات الإخوان لنشر الفتنة والتشكيك

أكد خالد، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن مصر ستظل دائمًا قلب الأمة العربية وصاحبة الدور المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة، مشددًا على أن مكانة الدولة المصرية بين أشقائها العرب تستند إلى تاريخ طويل من الحكمة والمسؤولية والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

دعم أمن الخليج

وقال أحمد خالد إن العلاقات المصرية العربية، خاصة مع دول الخليج، تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا أن محاولات جماعة الإخوان لبث الفتنة والوقيعة بين الشعوب العربية أصبحت مكشوفة للجميع، ولم تعد تنطلي على وعي الشعوب ولا الشباب المصري.

وأضاف: «مصر دولة كبيرة وقوية بقيادتها السياسية الحكيمة، وهذه حقيقة يدركها شباب مصر الذين يرون حجم الإنجازات والتقدم على أرض الواقع يومًا بعد يوم».

وأشار إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الدولة، ولم يعد يتأثر بحملات التشويه والأكاذيب التي تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف نشر الإحباط وتقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحدة الصف العربي

وأوضح أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، يعكس قوة الدولة وقدرتها على البناء وتحقيق التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المواطن المصري أصبح يرى حجم الإنجازات بنفسه، ولذلك فإن كل محاولات التشكيك أو التشويه مصيرها الفشل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المصريين، وخاصة الشباب، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع، مشددًا على أن وحدة الصف العربي ستظل أقوى من أي محاولات تستهدف النيل من العلاقات التاريخية بين الأشقاء العرب.