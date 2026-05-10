الرئيس السيسي: جامعة سنجور ركيزة لإعداد الكوادر الأفريقية ودعم التنمية بالقارة.. أحمد موسى : إحنا والأشقاء في الخليج كله إيد بإيد وقت الشدة | أخبار التوك شو

الرئيس السيسي: جامعة سنجور ركيزة لإعداد الكوادر الأفريقية ودعم التنمية بالقارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم العالم الفرانكفوني وتعزيز التعاون مع مؤسساته المختلفة، وعلى رأسها جامعة سنجور، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد وتأهيل الكوادر الأفريقية الشابة وفق أحدث النظم التعليمية.

الرئيس السيسي: جامعة سنجور ركيزة أساسية في دعم الدول الأفريقية لصياغة سياسات وطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حرصت على الإسهام في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرانكفوني.



الرئيس السيسي: مصر شريك أصيل في إنتاج المعرفة ونشرها وجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تكن يوما حاضنة للمعرفة فحسب بل شريك أصيل في إنتاجها ونشرها وجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب .

أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدينة الإسكندرية بأنها «جنة البحر المتوسط»، مشيرًا إلى مكانتها التاريخية كحاضنة للإبداع وملتقى للثقافات والحضارات عبر العصور.

قانون الأحوال الشخصية الجديد .. تحرك لإنهاء تشريعات 1920 وسد ثغرات الأسرة المصرية

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على إعداد تشريع متكامل يواكب تطورات المجتمع المصري وينهي الاعتماد على نصوص قانونية تعود إلى عام 1920.



أحمد موسى : وقت الشدة والأزمات تلاقي أخوك جمبك.. وإحنا والأشقاء في الخليج كله إيد بإيد

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحفاوة الاستقبال .



عامل إنجازات .. أحمد موسى: الفريق كامل الوزير معندوش النص نص ويحب الشغل يبقى 100 %

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل يعمل بجد واجتهاد لمتابعة كافة مشروعات النقل .



أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي وماكرون في شوارع الإسكندرية رسالة أمن وأمان

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



السفير الإيراني بالقاهرة يرد على الدعم المصري لدول الخليج

قال مجتبى فردوسي، أن مصر حرة في قراراتها وهي تفعل ما تراه في مصلحة شعبها وهي كقوة إقليمية في الشرق الأوسط لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا ولكن الشئ المهم بالنسبة لنا هو أنها لا تنخرط في أي عمل يساعد الكيان الصهيوني في حربه ضدنا.