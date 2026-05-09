الرئيس السيسي: مصر شريك أصيل في إنتاج المعرفة ونشرها وجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تكن يوما حاضنة للمعرفة فحسب بل شريك أصيل في إنتاجها ونشرها وجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب، :" لقائنا له أهمية خاصة ويأتي في إطار افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب في لحظة فارقة تتزايد فيها الحاجة لبناء شراكات دولية فعالية قائمة على التضامن والتكامل بين دول الجنوب".

وتابع الرئيس السيسي: "تثمن مصر الدور المهم الذي تطلع به المنظمة الدولة للفرانكفونية بما يعزز قيم الحوار والتنوع الثقافي ويدعم مبادء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ويعلي من شان التعليم كركيزة لتحقيق التنمية".

وأكمل الرئيس السيسي، أن مصر حرصت منذ انضمامها إلى وكالة التعاون الثقافي في الإسهام في تنفيذ الأهداف المشتركة انطلاقا من إيمانها بأهمية هذا التعاون.

