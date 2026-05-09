السيسي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة المستقلة.. ومصر ترفض أي مساس بسيادة الدول العربية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا سبيل لتحقيق السلام سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للدور الذي تقوم به فرنسا في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، إلى جانب بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في لبنان، مؤكدًا ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مع التأكيد على رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية أو بمقدرات شعوبها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



