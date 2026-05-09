الرئيس السيسي: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتؤكد ضرورة وقف التصعيد الإقليمي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تنعكس على أمن المنطقة والعالم.

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية أو بمقدرات شعوبها.

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مع ضرورة الشروع الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الإقليمي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.