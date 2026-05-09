قبل افتتاح مقر جامعة سنجور.. الرئيس السيسي وماكرون يلتقطان صورًا تذكارية|صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي هذا الحدث في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، ودعم جهود تعليم الشباب من مختلف الدول الإفريقية.

جامعة سنجور: مركز تعليم مرجعي للقارة الإفريقية

تُعد جامعة سنجور مؤسسة تعليمية متميزة، تهدف إلى تكوين كوادر إفريقية متخصصة. تستقبل الجامعة الطلاب من مختلف الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما في ذلك مصر وهايتي، وفي بعض الأحيان من دول خارج القارة مثل ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وكمبوديا ولبنان وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا وفيتنام.

الهيكل الأكاديمي ونظام التعليم

يُدار التعليم في الجامعة من قبل أربعة رؤساء أقسام وافدين، يعملون لضمان جودة العملية التعليمية وتعزيز الانفتاح الدولي للجامعة.

ويُساندهم مجلس أكاديمي متخصص وشبكة تضم حوالي 150 أستاذًا من الخارج، نصفهم أساتذة جامعيون والنصف الآخر خبراء دوليون معترف بكفاءتهم.

ويُولي القائمون على الجامعة اهتمامًا خاصًا بتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث يُشترط ألا يقل تمثيل النساء في هيئة التدريس عن 30%، لتعزيز بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة.

البرامج الأكاديمية والتسجيل

تقدم جامعة سنجور مجموعة متنوعة من برامج الماجستير التي تستهدف تطوير الكوادر الإفريقية في مجالات متعددة. وتبلغ رسوم التسجيل السنوية حوالي 400 يورو، مع توفير شروط واضحة للالتحاق لضمان جودة المتدربين واستعدادهم الأكاديمي.

دور الجامعة في تعزيز العلاقات الدولية

يأتي افتتاح الجامعة في سياق تعزيز الروابط الأكاديمية والدبلوماسية بين الدول الإفريقية ودول أخرى، وهو ما يعكس التزام مصر وفرنسا بدعم التعليم والتبادل الثقافي والعلمي بين القارات.