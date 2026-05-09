كورنيش الإسكندرية يتزين بصور الرئيسين السيسي وماكرون

في مشهد يعكس خصوصية العلاقات بين القاهرة وباريس، استقبلت عروس البحر المتوسط اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية تمتد لـ 48 ساعة، تحمل في طياتها ملفات إستراتيجية وثقافية كبرى.

​صورة الرئيسين السيسي وماكرون تزين الكورنيش

لم تكن الإسكندرية مجرد محطة عابرة، بل كانت شريكاً في الحدث؛ حيث ازدان كورنيش الإسكندرية من المنتزه وحتى قلعة قايتباي بصور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، جنباً إلى جنب مع الأعلام المصرية والفرنسية.

وقد أنهت محافظة الإسكندرية كافة استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارتهما المرتقبة غدًا السبت إلى عروس البحر المتوسط، والتي تتضمن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، إلى جانب تفقد عدد من المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة، في زيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك بين البلدين.

حالة استنفار بمختلف القطاعات

وشهدت المحافظة على مدار الساعات الماضية حالة من الاستنفار الكامل بمختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، لضمان خروج الزيارة بصورة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالمنطقة.