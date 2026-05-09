نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

في السنوات الأخيرة، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالسلاح أو الاقتصاد أو النفوذ السياسي، بل ظهرت معركة أخطر وأكثر عمقًا… معركة الوعي والهوية.



أمم كثيرة سقطت ليس لأن جيوشها هُزمت، بل لأن أبناءها فقدوا إحساسهم بمن يكونون، ومن أين جاءوا، وما الذي يربطهم بأرضهم وتاريخهم.



ومن هنا يمكن فهم حالة الجدل التي أثارها المشهد المتداول أمام المتحف المصري الكبير، حين وقفت سائحة أفريقية تردد عبارات من نوع: “هذه حضارتي وأجدادي”.



قد يبدو الموقف للبعض مجرد واقعة فردية أو محاولة للتهرب من دفع تذكرة، لكنه في الحقيقة يعكس ظاهرة أكبر تتكرر منذ سنوات، وهي محاولات إعادة تفسير التاريخ المصري القديم وفق تصورات أيديولوجية لا تستند إلى علم حقيقي بقدر ما تعتمد على الشعارات والعاطفة السياسية.



القضية هنا ليست لون بشرة، ولا صراعًا بين شعوب، فمصر كانت دائمًا جزءًا أصيلًا من محيطها الأفريقي والشرقي والمتوسطي، وتأثرت وأثرت في الجميع. لكن الخطر الحقيقي يظهر عندما تتحول بعض التيارات المتطرفة إلى محاولة نزع الحضارة المصرية من شعبها الحالي، وتصوير المصريين وكأنهم “غرباء” عن أرضهم وتاريخهم.



هذه الروايات تتجاهل حقائق التاريخ والآثار واللغة والدراسات الحديثة، التي تؤكد وجود استمرارية حضارية وسكانية واضحة في مصر عبر آلاف السنين.



المصري الحالي ليس نسخة منفصلة عن المصري القديم، بل امتداد طبيعي لشعب عاش على هذه الأرض، تغيّرت لغته وأديانه وأنظمته السياسية عبر الزمن، لكنه ظل محتفظًا بجذوره العميقة.

المشكلة الأكبر أن جزءًا من الأزمة ليس خارجيًا فقط، بل داخلي أيضًا.



فعلى مدار عقود طويلة، تراجع الحديث عن “المصرية” بوصفها هوية حضارية وثقافية متفردة، وأصبح كثير من الشباب يعرف تفاصيل عن حضارات العالم أكثر مما يعرف عن تاريخ بلده الحقيقي.



تحول التاريخ أحيانًا إلى مادة جامدة للحفظ، بدل أن يكون مصدرًا للفخر والانتماء.



ولهذا عندما تظهر جماعات أو تيارات تدّعي ملكية الحضارة المصرية، يجد بعض الشباب نفسه مرتبكًا، ليس لأنه مقتنع بما يُقال، بل لأنه لم يتلقَّ منذ البداية معرفة حقيقية وعميقة بهويته.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي أمة هو “الفراغ الهوياتي”.



حين يبتعد الشعب عن تاريخه، يأتي من يملأ هذا الفراغ بروايات بديلة، حتى لو كانت مشوهة أو مزيفة.



ولذلك فإن المواجهة الحقيقية لا تكون بالغضب والانفعال أو بخطابات الكراهية، بل ببناء وعي حقيقي يقوم على العلم والثقة بالنفس.



الرد على محاولات تزييف التاريخ لا يكون بإهانة الآخرين، وإنما بتقديم الحقيقة بصورة قوية وواضحة ومحترمة.



مصر لا تحتاج إلى اختراع تاريخ جديد، لأنها بالفعل تمتلك واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية.



لكن ما تحتاجه هو إعادة تقديم هذا التاريخ للأجيال الجديدة بطريقة حديثة وقريبة من وجدانهم.



التعليم هنا يلعب الدور الأهم.

ليس المطلوب أن يحفظ الطالب تواريخ المعارك وأسماء الملوك فقط، بل أن يشعر أن هذا التاريخ يخصه شخصيًا.



حين يعرف الطفل أن هناك كلمات مصرية قديمة ما زالت حية في لهجته اليومية، أو يتعلم كتابة اسمه بالرموز الهيروغليفية، أو يفهم كيف بنى أجداده حضارة أبهرت العالم، سيتحول التاريخ بالنسبة له من “مادة دراسية” إلى “هوية”.



كذلك فإن الدراما والسينما تمتلكان قدرة هائلة على تشكيل الوعي الجمعي.

العالم كله عرف حضارات وشخصيات تاريخية عبر الأفلام والمسلسلات، بينما لا تزال الشخصيات المصرية القديمة حاضرة بصورة محدودة أو مشوهة أحيانًا.



تقديم أعمال عالمية عن شخصيات مثل تحتمس الثالث أو رمسيس الثاني أو غيرهما، بصورة إنسانية وسياسية وعسكرية عميقة، سيجعل الشباب يرى فيهم رموزًا حقيقية للقوة والذكاء والقيادة.

كما أن “سياحة الهوية” يجب أن تصبح جزءًا من بناء الشخصية المصرية.



زيارة الآثار والمتاحف لا ينبغي أن تكون مجرد رحلة ترفيهية، بل تجربة وعي وانتماء.

حين يقف الطالب أمام تمثال أو جدار معبد ويرى بعينيه ما صنعه أجداده، سيصبح أكثر قدرة على رفض أي محاولة لتزييف هذا التاريخ أو سرقته.



ومن المهم أيضًا أن تنعكس الهوية المصرية في العمارة والفنون والمشروعات الحديثة.

الدول القوية تحرص دائمًا على ترك بصمتها الثقافية في الشوارع والمباني والميادين، لأن الهوية ليست مجرد كلمات تُقال، بل صورة يعيشها المواطن كل يوم.



وفي الوقت نفسه، يجب التمييز بين الاعتزاز بالهوية وبين السقوط في التعصب أو العنصرية.

فمصر لم تكن يومًا دولة كراهية أو إقصاء، وحضارتها نفسها قامت على التفاعل مع شعوب وثقافات متعددة.



القوة الحقيقية ليست في احتقار الآخرين، بل في الثقة بالنفس والقدرة على الدفاع عن الحقيقة دون انفعال أو إساءة.

إن المعركة الحقيقية اليوم ليست على الماضي فقط، بل على المستقبل أيضًا.



فالأمة التي تفقد روايتها عن نفسها، تترك المجال لغيرها كي يكتب تاريخها بالنيابة عنها.

ولهذا فإن حماية الهوية المصرية لم تعد رفاهية ثقافية، بل ضرورة وطنية.



حماية تبدأ من البيت والمدرسة والإعلام والجامعة والدراما والمتحف والشارع، حتى ينشأ جيل يعرف جيدًا من هو، ويثق في جذوره، ويدرك أن الحضارة المصرية ليست مجرد أطلال قديمة، بل روح ممتدة تعيش في الناس والأرض واللغة والذاكرة.



ومهما حاول البعض تزييف التاريخ أو سرقة السرد، ستبقى الحقيقة الأوضح من كل الادعاءات:

أن هذه الأرض صنعت حضارتها بسواعد أبنائها، وأن المصريين لم يكونوا مجرد شهود على التاريخ، بل كانوا دائمًا أحد أهم صنّاعه.

ظهور تيارات مثل “الأفروسنتريك” لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وثقافية ومحاولات لإعادة كتابة التاريخ من منظور عرقي معاصر.



بعض هذه التيارات انطلق في الأساس كرد فعل على قرون من العنصرية الغربية والاستعباد ومحاولات طمس تاريخ الشعوب الأفريقية، فحاول البحث عن جذور حضارية كبرى يستند إليها. لكن المشكلة بدأت عندما تحولت بعض الأطروحات من البحث العلمي إلى ادعاءات أيديولوجية تنزع الحضارة المصرية من سياقها الحقيقي، وتُقدّمها وكأنها حضارة تخص جماعة عرقية بعينها دون غيرها.



ورغم أن مصر جزء أصيل من القارة الأفريقية، وتأثرت بمحيطها وتفاعلت معه عبر آلاف السنين، فإن اختزال الحضارة المصرية القديمة في لون بشرة أو تصنيف عرقي حديث يُعد تبسيطًا مخلًا للتاريخ.



الحضارات الكبرى لا تُقاس بمنطق التصنيفات العنصرية المعاصرة، بل تُفهم من خلال الجغرافيا والثقافة واللغة والاستمرارية الحضارية والإنسانية.



اللافت أن بعض دعاة “الأفروسنتريك” يعتمدون على خطاب عاطفي أكثر من اعتمادهم على الأدلة العلمية، فيتم تداول صور أو تفسيرات مجتزأة بعيدًا عن السياق التاريخي الحقيقي، بينما تتجاهل هذه الطروحات الكم الهائل من الدراسات الأثرية واللغوية والجينية التي تؤكد أن المصريين الحاليين يمثلون امتدادًا طبيعيًا للمصريين القدماء، مع ما طرأ عبر التاريخ من اختلاط بشري طبيعي شهدته كل شعوب العالم.



الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الادعاءات الخارجية، بل في ضعف المعرفة الداخلية بالتاريخ المصري نفسه.

فكلما ابتعد المواطن عن فهم جذوره الحضارية، أصبح أكثر عرضة لتصديق الروايات المشوهة أو التأثر بها. ولهذا فإن أفضل مواجهة لأي محاولة لسرقة التاريخ لا تكون بالصراخ أو الكراهية، بل ببناء وعي وطني قائم على المعرفة والثقة والانتماء.

كما أن أخطر ما تفعله بعض تيارات “الأفروسنتريك” ليس فقط الادعاء بملكية الحضارة المصرية، بل محاولة خلق قطيعة نفسية بين المصري المعاصر وتاريخه القديم.

فحين يُقال للشباب إن الأهرامات والمعابد وآثار أجدادهم لا تخصهم، يتحول التاريخ تدريجيًا من مصدر قوة وانتماء إلى شيء بعيد وغريب عنهم. وهنا تصبح المعركة أخطر من مجرد جدل تاريخي، لأنها تتحول إلى محاولة لإضعاف الرابط العاطفي والحضاري بين الإنسان المصري وأرضه، وهو ما يفتح الباب أمام فقدان الثقة بالهوية الوطنية نفسها.



وفي المقابل، فإن الرد المصري الحقيقي يجب أن يكون أكثر ذكاءً وعمقًا من الدخول في صراعات عنصرية أو ردود فعل غاضبة.

مصر تمتلك ما هو أقوى من أي دعاية أو شعارات، تمتلك التاريخ الموثق والآثار الحية والاستمرارية الحضارية التي يراها العالم بعينيه. ولذلك فالمطلوب اليوم ليس فقط الدفاع عن الماضي، بل تحويل الهوية المصرية إلى مشروع وعي حديث يربط الأجيال الجديدة بجذورها، ويجعل كل مصري يدرك أن حضارته ليست مجرد قصة تُحكى، بل امتداد حي يعيش فيه ويكمله كل يوم.

ومن اللافت أيضًا أن كثيرًا من دعاة هذه الأفكار ينظرون إلى التاريخ بعقلية العصر الحديث، فيحاولون إسقاط مفاهيم الهوية العرقية الحالية على عالم قديم كان أكثر تعقيدًا واتساعًا.



فمصر القديمة لم تكن دولة منغلقة أو معزولة، بل كانت مركزًا حضاريًا عالميًا تفاعل مع شعوب أفريقيا وآسيا والبحر المتوسط، وتأثر بهم وأثر فيهم. لكن هذا التفاعل لا يعني أبدًا ذوبان الشخصية المصرية أو اختفاء خصوصيتها الحضارية، بل يؤكد قوة مصر وقدرتها التاريخية على استيعاب التنوع مع الحفاظ على هويتها المتفردة عبر آلاف السنين.



كما أن انتشار هذه السرديات على مواقع التواصل الاجتماعي كشف حجم الفراغ الثقافي الذي تعاني منه المنطقة العربية عمومًا، حيث أصبحت الشائعة أحيانًا أسرع انتشارًا من الحقيقة، وأصبح المقطع القصير أو الصورة المقتطعة قادرًا على تشكيل وعي كامل لدى بعض الشباب. ولهذا فإن مسؤولية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية أصبحت مضاعفة، ليس فقط في حفظ التراث، بل في تقديمه بلغة عصرية قادرة على مواجهة التضليل الرقمي وإعادة بناء الثقة بين الإنسان المصري وتاريخه الحقيقي.

شهدت العقود الأخيرة أيضًا حالة من الارتباك الهوياتي لدى بعض الشباب، نتيجة الانجراف الكامل وراء أنماط ثقافية مستوردة، حتى أصبح البعض يتعامل مع هويته المصرية وكأنها شيء ثانوي أو أقل قيمة.



ومع التأثير الواسع للإعلام الخليجي والدراما ومنصات التواصل، بدأ قطاع من الشباب يقلد اللهجات والملابس وأنماط الحياة بشكل مبالغ فيه، إلى درجة التخلي التدريجي عن كثير من التفاصيل التي كانت تعكس الشخصية المصرية الخاصة. المشكلة هنا ليست في الانفتاح على الثقافات العربية، فالتفاعل بين الشعوب أمر طبيعي ومفيد، لكن الخطورة تبدأ عندما يتحول الإعجاب إلى ذوبان كامل وفقدان للإحساس بالخصوصية الثقافية.



الهوية المصرية عبر التاريخ كانت دائمًا قادرة على التفاعل مع العالم دون أن تفقد نفسها.

المصري يمكنه أن يكون عربيًا ومنفتحًا على محيطه، وفي الوقت نفسه معتزًا بلغته ولهجته وملامحه الثقافية وتراثه الحضاري الممتد لآلاف السنين. أما تحويل التقليد إلى حالة من الانسلاخ عن الذات، فهو ما يخلق أجيالًا مرتبكة لا تعرف إلى أي جذور تنتمي، وهو الفراغ الذي تستغله لاحقًا أي تيارات تحاول

التشكيك في هوية المصريين أو سرقة تاريخهم.

مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر منذ سياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد محمد أنور السادات، بدأت ملامح كثيرة في الشخصية الاجتماعية والثقافية المصرية تتغير بصورة تدريجية.

ومع الطفرة النفطية في دول الخليج خلال تلك الفترة، سافر ملايين المصريين للعمل والمشاركة في بناء مؤسسات التعليم والإدارة والبنية التحتية هناك، وكان للمصريين دور كبير في نقل الخبرات والمعرفة والمساهمة في نهضة المنطقة. لكن في المقابل، لم يكن التأثير في اتجاه واحد فقط، إذ عاد كثيرون إلى مصر حاملين أنماطًا ثقافية واجتماعية مختلفة انعكست مع الوقت على شكل المجتمع المصري وطريقة الكلام والملابس وحتى بعض الأفكار المرتبطة بالهوية والانتماء.



المشكلة لم تكن يومًا في العمل بالخارج أو التقارب العربي، وإنما في تحول التأثر الطبيعي إلى حالة من “التطبيع الثقافي” التي دفعت بعض الناس إلى التعامل مع الشخصية المصرية وكأنها أقل حضورًا أو بحاجة دائمة إلى الاستبدال بنموذج آخر. ومع تراجع الاهتمام بإبراز الخصوصية الحضارية المصرية في الإعلام والتعليم والفنون، بدأت ملامح الهوية المحلية تتراجع أمام أنماط وافدة، وهو ما خلق فجوة نفسية بين قطاعات من الشباب وتاريخهم الثقافي الحقيقي. لذلك فإن استعادة التوازن اليوم لا تعني الانغلاق أو رفض الآخر، بل تعني إعادة الاعتزاز بالشخصية المصرية بوصفها هوية عريقة قادرة على التفاعل مع العالم دون أن تذوب فيه.