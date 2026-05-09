الرئيس السيسي وماكرون يشهدان فيلما تسجيليا عن تاريخ جامعة سنجور بمصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، فيلما تسجيليا عن تاريخ جامعة سنجور في مصر.



وتعد جامعة سنجور، المعروفة باسم Université Senghor، منظمة دولية وأحد المشغّلين المباشرين الأربعة لمنظمة الفرنكوفونية.

تتمثل مهمتها في إعداد كوادر إفريقية، مسؤولة وقادرة على الإبداع والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهايتي. كما تكمن رؤيتها في أن تكون هي المنصة التي يُصنع ويُشكَّل فيها مستقبل أفريقيا وتُبتكر رؤاها.

شهدت جامعة سنجور مسيرة تاريخية مميّزة منذ نشأتها تتسم بدورها الفعال في تعزيز الفرنكوفونية والتنمية الأفريقية.