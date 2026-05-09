استقرار الطقس والذهب والعملات..الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور

اعرف الجرام بكام..أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026 لأسعار الذهب وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18: 6,021 جنيها

عيار 21: 7,025 جنيها

عيار 24: 8,028 جنيها

"صباح البلد" يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 9 مايو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد اليوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت الأسعار كالتالي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 52.64 جنيه، وسعر البيع 52.74 جنيه.

بينما سجل اليورو 62.04 جنيه للشراء و62.16 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 71.74 جنيه للشراء و71.91 جنيه للبيع.

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة لتصل إلى 41 درجة

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد حالة الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 9 مايو 2026، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتتجاوز 40 درجة مئوية نهارًا على جنوب البلاد، بينما تسجل القاهرة 34 درجة مئوية خلال النهار.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس حارًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة في ساعات الصباح الباكر وفترة الليل المتأخرة، خاصة مع نشاط الرياح المتقطعة.

%25 استيلاء على الكهرباء.. خبير يكشف إجراءات ضبط التوصيلات غير الشرعية

قال محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة، إن نسبة الاستيلاء على الكهرباء وصلت إلى 25% من خلال توصيلات كهربائية وامتدادات غير قانونية، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية تحدد فقط كمية الطاقة المستهلكة، بينما كانت تُفرض تسعيرة ثابتة على المشتركين، ما يزيد من الفجوة بين الاستهلاك الفعلي والتعرفة القانونية.

العدادات الكودية ومشكلاتها

أوضح سليم خلال برنامج صباح البلد أن العدادات الكودية تعمل على قياس استهلاك الكهرباء فقط، ولا تمنع عمليات الاستيلاء غير القانونية، ما يفرض تحديات كبيرة على شركات توزيع الكهرباء.

بعد انتشار فيروس هانتا العالمي.. كل ما يجب معرفته والفئات الأكثر عرضة للإصابة

أثار فيروس «هانتا» موجة قلق في الأوساط الصحية الدولية بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات على متن سفينة سياحية كانت في رحلة من الأرجنتين إلى جزر الكناري، وفقا لما نقلته قناة “صدى البلد" خلال برنامج ”صباح البلد".

وأكدت منظمات صحية عدة ضرورة متابعة الوضع عن كثب لتجنب تفشي المرض، خصوصًا في الأماكن المغلقة والمزدحمة التي قد تزيد من فرص انتقال العدوى.

بوتين: الشعب السوفيتي أنقذ العالم بأسره من النازية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشعب السوفيتي أنقذ العالم بأسره من النازية، وذلك بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأضاف بوتين: «إننا نحتفل اليوم بفخر، وسنحافظ على مكتسبات الشعب السوفيتي»، مشيرا إلى أن الجندي السوفيتي أعاد السيادة إلى الدول التي خضعت لألمانيا.

القومي للأورام: الشائعات ووصفات السوشيال ميديا تدفع مريض السرطان لفقدان فرص الشفاء

حذر الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، من خطورة المعلومات المضللة والوصفات غير العلمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها قد تدفع مرضى السرطان إلى ترك البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وتقليل فرص الشفاء.

خطورة توقف العلاج لمرضي السرطان

وقال سمرة، خلال لقائه عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن علاج الأورام يعتمد على أدوية وبروتوكولات خضعت لتجارب علمية وسريرية دقيقة قبل اعتمادها، موضحًا أن بعض المرضى يلجأون إلى الأعشاب أو الوصفات غير المثبتة علميًا بدافع البحث عن الأمل، إلا أن ذلك قد يعرّض حياتهم للخطر ويؤثر سلبًا على نتائج العلاج.

الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إلى المقر الجديد لجامعة سنجور، حيث من المقرر أن يشهد مراسم الافتتاح الرسمي للجامعة بعد قليل، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصل منذ قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقر جامعة سنجور الجديد في برج العرب، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقباله وسط مراسم رسمية تعكس الأجواء الودية بين القائدين.