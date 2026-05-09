قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
اكتشاف حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا بإسبانيا
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد انتشار فيروس هانتا العالمي.. كل ما يجب معرفته والفئات الأكثر عرضة للإصابة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أثار فيروس «هانتا» موجة قلق في الأوساط الصحية الدولية بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات على متن سفينة سياحية كانت في رحلة من الأرجنتين إلى جزر الكناري، وفقا لما نقلته قناة “صدى البلد" خلال برنامج ”صباح البلد".

 وأكدت منظمات صحية عدة ضرورة متابعة الوضع عن كثب لتجنب تفشي المرض، خصوصًا في الأماكن المغلقة والمزدحمة التي قد تزيد من فرص انتقال العدوى.

الوضع الصحي داخل مصر

في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الصحي في مصر مستقر تمامًا، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس «هانتا» داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة استمرار أعمال الترصد الوبائي والمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية لضمان الكشف المبكر عن أي حالات محتملة.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا ليس جديدًا، بل يمثل مجموعة من الفيروسات المعروفة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تنتقل من القوارض إلى الإنسان. 

ويصنف ضمن الأمراض الحيوانية المنشأ، حيث ينتقل غالبًا عبر:

استنشاق هواء ملوث بإفرازات القوارض المصابة.

ملامسة بيئات ملوثة ببول أو براز القوارض.

وفي حالات نادرة عبر العض المباشر للقوارض المصابة.

ويعتبر انتقال الفيروس بين البشر نادرًا للغاية، ويقتصر على بعض السلالات المحدودة مثل سلالة “أنديز”، وفي ظروف تلامس مباشر أو أماكن مغلقة مزدحمة.

أعراض فيروس هانتا

تبدأ الأعراض عادة بشكل مشابه للإنفلونزا، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة.

آلام شديدة في العضلات.

إرهاق عام.

غثيان وقيء وآلام في البطن أو إسهال.

وفي بعض الحالات، قد تتطور الأعراض لتسبب ضيقًا حادًا في التنفس، وفشلًا رئويًا أو كلويًا. 

تظهر هذه الأعراض عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من التعرض للفيروس.

هل فيروس هانتا مميت؟

تختلف خطورة المرض حسب نوع السلالة، إذ قد تصل نسبة الوفاة في بعض الحالات، خصوصًا المتلازمة الرئوية الحادة، إلى مستويات مرتفعة نسبيًا. 

ومع ذلك، يظل الفيروس أقل انتشارًا بكثير مقارنة بفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

أشارت الدراسات إلى أن بعض الفئات تواجه خطرًا أكبر للإصابة بالفيروس، من بينها:

العاملون في البيئات القريبة من الحقول والغابات أو مناطق انتشار القوارض.

عمال النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض نتيجة التعامل المباشر مع الأماكن الملوثة.

الأشخاص الذين ينظفون المنازل أو المخازن المغلقة بعد فترات طويلة من عدم الاستخدام، حيث قد تنتشر فضلات القوارض في الهواء.

محبو الرحلات البرية والتخييم والصيد، خصوصًا عند الإقامة في أماكن مفتوحة أو غير مجهزة.

كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، لارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة لديهم.

لماذا يثير فيروس هانتا القلق؟

يرتبط القلق العالمي بظهور حالات في بيئات مغلقة أو تجمعات كبيرة، مثل السفن السياحية، حيث تسهل الظروف المزدحمة انتشار العدوى في حال وجود إصابات. 

وقد دفعت هذه الحالات بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل الفحص الطبي، والتعقيم، وتتبع المخالطين للحد من تفشي المرض.

هانتا انتشار فيروس هانتا أعراض فيروس هانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

الجزار

نجم البنك الأهلي: بن شرقي "لاعب كبير".. والفوز على الزمالك أعاد الأحمر

الجزار

نجم البنك الأهلي: حلمي العودة إلى المارد الأحمر يوما ما

مصطفى محمد

عقب هبوط فريقه.. موقف مصطفى محمد من العودة للدوري المصري

بالصور

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد