ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

عاد فيروس هانتا ليثير القلق من جديد بعد تحذيرات طبية بشأن أعراضه الخطيرة التي قد تبدأ بشكل بسيط ثم تتطور سريعًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، خاصة على الرئتين والكلى.

ويؤكد الأطباء أن المشكلة الأكبر في فيروس هانتا تكمن في أن أعراضه الأولى قد تشبه نزلات البرد أو الإنفلونزا العادية، ما يجعل كثيرين يتجاهلونها في البداية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

وينتقل فيروس هانتا غالبًا عبر القوارض، خاصة الفئران، من خلال استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات القوارض المصابة، أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم.

فى أطار هذا أوضح الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز العلامات المبكرة التي يحذر منها الأطباء.

الحمى المفاجئة وارتفاع الحرارة

نزلات برد

وقال إبراهيم تعد الحمى من أول الأعراض التي تظهر على المصاب بفيروس هانتا، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

وأكد إن بعض المصابين يظنون في البداية أنها مجرد نزلة برد عابرة، خاصة إذا كانت مصحوبة بإجهاد بسيط، لكن استمرار الحرارة أو زيادتها قد يكون مؤشرًا خطيرًا.

كما قد يصاحب الحمى شعور بالقشعريرة والتعرق الزائد، وهو ما يحدث نتيجة استجابة الجسم للعدوى الفيروسية.

آلام العضلات الشديدة

من العلامات المميزة لفيروس هانتا الشعور بآلام قوية في العضلات، خاصة في الظهر والفخذين والكتفين.

ويوضح أن هذه الآلام قد تكون أكثر حدة من تلك التي تصاحب الإنفلونزا العادية، لدرجة أن بعض المرضى يجدون صعوبة في الحركة أو أداء الأنشطة اليومية.

ويحدث ذلك بسبب تأثير الفيروس على الجسم والاستجابة المناعية القوية التي يسببها.

الإرهاق والتعب غير الطبيعي

يشعر المصاب بفيروس هانتا بإرهاق شديد ومستمر حتى مع بذل مجهود بسيط جدًا.

وقد يعاني البعض من ضعف عام وعدم القدرة على التركيز أو القيام بالمهام المعتادة، وهو عرض شائع في المراحل الأولى من الإصابة.

ويحذر من تجاهل هذا الشعور إذا كان مصحوبًا بالحمى أو آلام العضلات، خاصة بعد التواجد في أماكن مغلقة أو تحتوي على قوارض.

الغثيان وآلام البطن

على عكس بعض الفيروسات التنفسية الأخرى، قد يبدأ فيروس هانتا بأعراض في الجهاز الهضمي أيضًا.

ومن أبرز هذه الأعراض:

الغثيان

القيء أحيانًا

فقدان الشهية

آلام البطن

الإسهال في بعض الحالات

وهذه العلامات قد تدفع البعض للاعتقاد بأنها مشكلة في المعدة أو تسمم غذائي، بينما تكون في الحقيقة بداية الإصابة بالفيروس.

ضيق التنفس والسعال

يعد هذا العرض من أخطر العلامات التي تستدعي التدخل الطبي السريع.

فبعد عدة أيام من الأعراض الأولى، قد يبدأ المصاب بالشعور بضيق في التنفس وسعال متزايد نتيجة تأثر الرئتين بالفيروس.

ويؤكد الأطباء أن تطور صعوبة التنفس قد يحدث بسرعة، لذلك لا يجب أبدًا تجاهل هذا العرض، خاصة إذا كان مصحوبًا بارتفاع الحرارة والإرهاق الشديد.

لماذا يعد فيروس هانتا خطيرًا؟

تكمن خطورة فيروس هانتا في أنه قد يؤدي إلى متلازمة رئوية حادة أو مشاكل خطيرة في الكلى، وقد تتدهور الحالة خلال فترة قصيرة إذا لم يحصل المصاب على الرعاية الطبية اللازمة.

ورغم أن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، فإن نسبة المضاعفات قد تكون مرتفعة لدى بعض الحالات.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

ينصح الأطباء بعدة خطوات مهمة للوقاية من العدوى، منها:

التخلص من القوارض داخل المنازل

تهوية الأماكن المغلقة جيدًا

ارتداء كمامة وقفازات أثناء التنظيف

غسل اليدين باستمرار

عدم لمس فضلات الفئران مباشرة

كما يفضل تنظيف الأماكن الملوثة بالمطهرات بدلًا من الكنس الجاف الذي قد ينشر الفيروس في الهواء.

متى يجب زيارة الطبيب؟

و يشدد على ضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أعراض قوية مثل الحمى وضيق التنفس والإرهاق الشديد، خاصة إذا كان الشخص قد تعرض لبيئة تحتوي على قوارض.

كما ينصح الخبراء بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الذعر، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الطبية الصحيحة والمتابعة المستمرة لأي أعراض غير طبيعية تظهر على الجسم.