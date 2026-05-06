الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

أسماء عبد الحفيظ

في وقت تتصدر فيه الأوبئة عناوين الأخبار، يظهر اسم فيروس هانتا كأحد أخطر الفيروسات التي تثير القلق عالميًا، رغم أنه ليس جديدًا. الخطورة الحقيقية لهذا الفيروس لا تكمن فقط في شدته، بل في أنه يتسلل بصمت إلى جسم الإنسان دون أن يلاحظ، وقد تبدأ أعراضه بشكل بسيط يشبه نزلات البرد، قبل أن تتطور سريعًا إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.

ما هو فيروس هانتا؟

قال استشارى كلى لصدى البلد: فيروس هانتا، هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان بشكل أساسي من خلال القوارض، خاصة الفئران. يعيش الفيروس في بول وبراز ولعاب هذه الحيوانات، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عند استنشاق هواء ملوث بجزيئات دقيقة من هذه الإفرازات، خصوصًا أثناء تنظيف الأماكن المغلقة أو المخازن.

ووفقًا لما تؤكده الجهات الصحية العالمية، فإن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، ما يجعله مختلفًا عن فيروسات أخرى.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

الانتقال يحدث غالبًا عبر:

  • استنشاق هواء ملوث بفضلات القوارض
  • لمس أسطح ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف
  • تناول طعام ملوث
  • في حالات نادرة: من خلال عضة قارض مصاب

الأماكن الأكثر خطورة تشمل المخازن المغلقة، البيوت القديمة، المزارع، أو أي مكان قد يحتوي على فئران دون تهوية جيدة.

أعراض تبدأ بسيطة وتنتهي بخطر

المشكلة أن أعراض فيروس هانتا في البداية قد تبدو عادية، مثل:

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • صداع شديد
  • آلام في العضلات
  • إرهاق عام

لكن بعد عدة أيام، قد تتطور الحالة إلى:

  • ضيق شديد في التنفس
  • سعال حاد
  • انخفاض ضغط الدم
  • فشل في الرئتين أو الكلى

وهنا تكمن الخطورة، إذ أن بعض أنواع فيروس هانتا قد تؤدي إلى متلازمة رئوية خطيرة تصل نسبة الوفاة فيها إلى حوالي 30% إلى 40% في بعض الحالات، وفق دراسات طبية موثوقة.

هل يوجد علاج؟

حتى الآن، لا يوجد علاج محدد مضاد لفيروس هانتا، لكن التشخيص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ حياة المريض. يعتمد العلاج على دعم وظائف الجسم، خاصة التنفس، داخل المستشفيات.

هل هو منتشر في مصر؟

حتى الآن، لا توجد تقارير واسعة عن انتشار فيروس هانتا في مصر، لكن وجود القوارض في بعض البيئات يجعل الوقاية أمرًا ضروريًا، خاصة في الأماكن غير النظيفة أو المهجورة.

كيف تحمي نفسك؟

الوقاية هي خط الدفاع الأول، وتشمل:

  • تهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها
  • ارتداء كمامة وقفازات أثناء التنظيف
  • تجنب كنس الأماكن الملوثة جافًا يفضل التنظيف الرطب
  • التخلص من القمامة بشكل آمن
  • مكافحة القوارض في المنزل
