مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

عاد القلق الصحي العالمي من جديد بعد تحذيرات أطلقتها جهات طبية وباحثون بشأن انتشار فيروس “هانتا”، وهو فيروس نادر لكنه خطير قد ينتقل إلى الإنسان عبر القوارض، خاصة الفئران، وسط مخاوف من زيادة الإصابات في بعض الدول خلال الفترة الأخيرة.

فيروس هانتا جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

ورغم أن فيروس هانتا لا ينتشر بالطريقة السريعة نفسها التي انتشر بها فيروس كورونا، فإن الخبراء يؤكدون أن خطورته تكمن في مضاعفاته القوية، خاصة على الرئتين والكلى، إلى جانب صعوبة اكتشافه مبكرًا بسبب تشابه أعراضه الأولى مع نزلات البرد والإنفلونزا العادية.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبًا عن طريق القوارض المصابة، خاصة من خلال استنشاق هواء ملوث ببول أو فضلات الفئران، كما يمكن أن ينتقل عبر لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم.

ويؤكد الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف واذن وحنجرة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العدوى لا تحدث غالبًا من شخص لآخر، وهو ما يختلف عن كورونا، لكن الإصابة نفسها قد تكون شديدة وخطيرة في بعض الحالات.

لماذا عاد الحديث عن فيروس هانتا الآن؟

عاد اسم فيروس هانتا إلى الواجهة بعد تسجيل حالات إصابة متفرقة في عدة مناطق حول العالم، مع تحذيرات من زيادة نشاط القوارض بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

ويرى أن تزايد التواجد البشري في أماكن مهجورة أو ريفية قد يرفع فرص التعرض للفيروس، خاصة في الأماكن التي تنتشر فيها الفئران بشكل كبير.

الأعراض الأولى لـ فيروس هانتا

الخطورة الحقيقية تكمن في أن الأعراض المبكرة قد تبدو بسيطة جدًا، لذلك يتجاهلها كثيرون في البداية.

ومن أبرز أعراض فيروس هانتا الأولى:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

إرهاق شديد وتكسير في الجسم

آلام قوية في العضلات

صداع مستمر

دوخة وغثيان

فقدان الشهية

آلام بالبطن أحيانًا

وبعد عدة أيام قد تتطور الحالة إلى أعراض أخطر مثل:

صعوبة شديدة في التنفس

سعال قوي

انخفاض ضغط الدم

اضطرابات في وظائف الرئة أو الكلى

ويحذر من تجاهل ضيق التنفس أو الإرهاق المفاجئ خاصة بعد التواجد في أماكن مغلقة أو مليئة بالقوارض.

هل فيروس هانتا أخطر من كورونا؟

يؤكد خبراء الصحة أن المقارنة بين الفيروسين ليست دقيقة، لأن طريقة الانتشار مختلفة تمامًا.

ففيروس كورونا كان سريع الانتشار بين البشر، بينما فيروس هانتا أقل انتشارًا لكنه قد يكون أكثر خطورة على المصاب نفسه إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

كما أن نسبة الوفاة في بعض أنواع فيروس هانتا قد تكون مرتفعة نسبيًا مقارنة بفيروسات تنفسية أخرى.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

الوقاية تعتمد بشكل أساسي على تجنب التعرض للقوارض أو أماكن تواجدها، وينصح الأطباء بعدة خطوات مهمة أبرزها:

تهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها

ارتداء كمامة وقفازات أثناء التنظيف

عدم لمس فضلات الفئران مباشرة

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون

التخلص من القمامة بشكل مستمر

إغلاق فتحات دخول القوارض إلى المنازل

كما ينصح بعدم استخدام المكنسة الكهربائية مباشرة لتنظيف فضلات القوارض، لأن ذلك قد يساعد على انتشار الفيروس في الهواء.

هل يوجد علاج لفيروس هانتا؟

حتى الآن لا يوجد علاج محدد يقضي على فيروس هانتا بشكل مباشر، لكن التدخل الطبي السريع يساعد بشكل كبير على تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب.

ويعتمد العلاج غالبًا على دعم التنفس ومتابعة وظائف الجسم داخل المستشفى، لذلك يؤكد الأطباء أن سرعة التشخيص عامل مهم جدًا في فرص الشفاء.

متى يجب التوجه للطبيب؟