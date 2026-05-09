الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

أسماء عبد الحفيظ

عاد اسم فيروس هانتا للظهور من جديد في الأخبار والتقارير الطبية، ما دفع كثيرين للتساؤل عن الفرق بينه وبين فيروس كورونا، خاصة بعد حالة القلق التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية بسبب جائحة كوفيد 19.


ورغم أن الفيروسين يهاجمان الجسم ويسببان أعراضًا قد تبدو متشابهة في البداية، فإن هناك اختلافات كبيرة بين فيروس هانتا وفيروس كورونا من حيث طريقة الانتقال، سرعة الانتشار، الخطورة، وحتى طبيعة المضاعفات التي يسببها كل منهما.


ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو فيروس نادر ينتقل إلى الإنسان غالبًا عن طريق القوارض، خاصة الفئران، من خلال استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات القوارض المصابة.


ويؤكد الأطباء أن فيروس هانتا لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، لكنه قد يسبب مضاعفات خطيرة على الرئتين أو الكلى في بعض الحالات.


ما هو فيروس كورونا؟

أما فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فهو فيروس تنفسي سريع الانتشار ينتقل من شخص لآخر عبر الرذاذ والهواء والأسطح الملوثة، وقد تسبب في جائحة عالمية أثرت على ملايين الأشخاص حول العالم.
ويصيب كورونا الجهاز التنفسي بشكل أساسي، لكن تأثيره قد يمتد إلى القلب والأوعية الدموية وأعضاء أخرى داخل الجسم.


هل توجد أعراض متشابهة بين الفيروسين؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك بعض الأعراض المشتركة بين فيروس هانتا وفيروس كورونا، وهو ما قد يسبب ارتباكًا لدى البعض في البداية.
ومن الأعراض المتشابهة:

  • الحمى وارتفاع درجة الحرارة
  • الإرهاق الشديد
  • آلام العضلات
  • الصداع
  • السعال


ضيق التنفس في الحالات المتقدمة


لكن الأطباء يشيرون إلى أن التشابه لا يعني أن الفيروسين متطابقان، لأن طريقة تطور المرض تختلف بشكل واضح.
الفرق بين أعراض فيروس هانتا وكورونا
فيروس كورونا غالبًا ما يبدأ بأعراض تنفسية واضحة مثل:

  • التهاب الحلق
  • فقدان حاستي الشم والتذوق
  • الرشح واحتقان الأنف
  • السعال الجاف


بينما فيروس هانتا قد يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا، ثم يتطور بسرعة إلى مشاكل خطيرة في التنفس أو الكلى.
ومن أبرز أعراض هانتا المميزة:

  • آلام قوية جدًا في العضلات
  • دوخة وغثيان
  • آلام بالبطن
  • انخفاض ضغط الدم
  • مشاكل حادة في الرئتين


كما أن فقدان الشم والتذوق من الأعراض الشائعة في كورونا، لكنه ليس عرضًا معروفًا في فيروس هانتا.


الفرق في طريقة الانتشار..يعد هذا هو الفرق الأكبر بين الفيروسين.
فيروس كورونا ينتقل بسهولة شديدة من شخص لآخر عبر التنفس أو الرذاذ أو المخالطة المباشرة، لذلك انتشر عالميًا بسرعة كبيرة.
أما فيروس هانتا فمصدره الأساسي القوارض، ولا ينتقل غالبًا بين البشر، وهو ما يجعل انتشاره أبطأ بكثير مقارنة بكورونا.


أيهما أخطر؟
يرى خبراء الصحة أن الخطورة تختلف حسب الحالة الصحية للمصاب وسرعة العلاج.


فيروس كورونا كان أكثر انتشارًا عالميًا وأدى إلى ملايين الإصابات، لكن معظم الحالات كانت بسيطة أو متوسطة.
أما فيروس هانتا فهو أقل انتشارًا، لكنه قد يكون أكثر خطورة على الشخص المصاب نفسه، لأن بعض أنواعه تسبب فشلًا حادًا في الرئتين أو الكلى وقد تؤدي إلى الوفاة إذا تأخر العلاج.


كيف يمكن الوقاية من الفيروسين؟


الوقاية من كورونا تعتمد على:

  • غسل اليدين
  • تهوية الأماكن
  • تجنب الاختلاط أثناء العدوى
  • ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة


أما الوقاية من فيروس هانتا فتختلف، وتشمل:

  • مكافحة القوارض
  • تنظيف الأماكن المغلقة بحذر
  • عدم لمس فضلات الفئران مباشرة
  • تهوية الأماكن المهجورة قبل دخولها


متى يجب القلق؟

  • ينصح الأطباء بعدم تجاهل أي أعراض قوية أو غير معتادة،
  • خاصة إذا صاحبها ضيق في التنفس أو إرهاق شديد.
  • كما يؤكدون أن التشخيص المبكر هو العامل الأهم لتجنب
  • المضاعفات، سواء في حالات كورونا أو فيروس هانتا، مع
  • ضرورة الاعتماد على المعلومات الطبية الموثوقة وعدم
  • الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
