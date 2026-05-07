رغم إجازة البنوك.. هذه أسعار العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس علي مستوي السوق الرسمية .
سعر العملات الأجنبية اليوم
وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية ثباتا منذ انتهاء العمل في البنوك يوم الأربعاء الماضي.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار 52.62 جنيها للشراء و 52.76 جنيها للبيع.
سعر اليورو اليوم
وبلغ سعر اليورو 62.02 جنيها للشراء و 62.19 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني 71.75 جنيها للشراء و 71.95 جنيها للبيع .
سعر الدولار الكندي اليوم
وسجل سعر الدولار الكندي 38.72 جنيها للشراء و 38.82 جنيها للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 8.3 جنيها للشراء و 8.32 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.67 جنيها للشراء و 5.68 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وسجل سعر الكرون السويدي 5.73 جنيها للشراء و 5.74 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري إلى 67.65 جنيها للشراء و 67.86 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وسجل سعر الـ 100 ياباني نحو 33.76 جنيها للشراء و 33.87 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
بلغ سعر الدولار الإسترالي 38.22 جنيها للشراء و 38.34 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني إلى 7.72 جنيها للشراء و 7.74 جنيها للبيع.