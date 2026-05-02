اقتصاد

تفاصيل تخفيض البنك المركزي مشتريات أذون وسندات الخزانة بـ 39 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

استمر  البنك المركزي ؛ في تقليص حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 39 مليار جنيه بما يعادل 728.3 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويسعي البنك المركزي بشكل دوري؛ العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه بما يعادل 3.174 مليار دولار ، ومقارنة 209 مليار جنيه بما يساوي 4 مليارات دولار تم بيعها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة وتحديدًأ من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه بتراجع بلغ 36 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد دون تغير عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 105مليار جنيه .

وخفض البنك المركزي المصري من حجم طرحه لسندات خزانة ذات العائد الثابت، بمقدار مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي؛ ليصل مجمل المستهدف بيعه من استحقاقات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة 14 مليار جنيه 

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 14 مليارات جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، بالإضافة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
ضياء العوضي
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
