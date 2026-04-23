البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بــ 3.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي عن وصول حجم طلبات شراء أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 188.34 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار .

ووصل جملة الطلبات التي قدمتها مؤسسات التمويل والمستثمرين نحو 3140 طلبا للاكتتاب في أدوات الدين الحكومية.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي استهدف بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 110 مليار جنيه، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

تفاصيل الطرح

وبلغ حجم العروض المقدمة في أجل 182 يوما 67.7 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه تضمنت 1377 عرضا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم 25.06% وأعلي سعر بنسبة 31.001% وأقل عائد بنسبة 21%.

وسجلت جملة الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما 1763 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 120.64 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة 25.175% و أعلي سعر بنسبة 23.001% و أعلي سعر بنسبة 31%.