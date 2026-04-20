البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بقيمة 32.7 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي عن قبول بيع سندات خزانة ذات العائد الثابت والمحددة بمدتي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 32.7 مليار جنيه من أصل 12 مليار جنيه كانت مستهدفة اليوم.

وبلغت جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين لشراء سندات الخزانة نحو 6 عروض مقبولة.

وقال البنك المركزي المصري إنه قبل طرح سندات خزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وذلك للوفاء بالتعهدات الحكومية.

تمت عمليات البيع والطرح في صورة مزاد جرى تنظيمه اليوم ضمن نشرة اكتتاب دورية

وكشف البنك المركزي عن وصول حجم الطلبات المقبولة في استحقاق خزانة 3 سنوات والمحدد في 31 مارس 2029؛ بقيمة تبلغ 12.7 مليار جنيه تضمنت 4 عروض مقبولة من المستثمرين، بسعر فائدة مقبولة 21.2%.

وقبل البنك المركزي عرضين اثنين من المستثمرين بقيمة 20 مليار جنيه في استحقاق خزانة 7 سنوات والمحددة في 31 مارس 2031 بسعر فائدة مقبولة 19.7%.

وبلغ إجمالي الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين 24 طلبا بقيمة تبلغ 59.521 مليار جنيه.

وعرض المستثمرين استثمارات بقيمة 34.251 مليار جنيه تضمنت 16 طلبًأ مقدمًأ في استحقاق 3 سنوات بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.078% و أعلي سعر بنسبة 30% و اقل سعر بنسبة 21.2%.

وبلغت جملة الطلبات المقدمة في استحقاق 7 سنوات بقيمة 25.27 مليار جنيه تضمنت 8 طلبات مقدمة بمتوسط سعر فائدة نسبته 20.562% وأعلي سعر بنسبة 26% وأقل سعر بنسبة 19.7%.