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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاتن عبد المعبود: موقف مصر ثابت ورافض لتهجير الفلسطينيين منذ بداية الأزمة

فلسطين
فلسطين
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود إن مصر تبذل جهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ولبقاء القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود المصرية الرافضة لـ "تهجير الفلسطينيين".

وأشارت عبد المعبود خلال تقديمها برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" إلى الجهود المصرية في عقد مؤتمر شرم الشيخ للسلام، موضحة أن "مصر جمعت قادة العالم على أرضها لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023".

واستعرضت عبد المعبود بيان وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس السلام الذي يدير القطاع حالياً، والذي أشاد مساهمات مصر في دعم جهود عمليات قوة الاستقرار الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن في القطاع، مشيرة إلى أن مصر كونها دولة مجاورة فإن جهودها يعد بالغة الأهمية.

وأضافت عبدالمعبود أن القضية الفلسطينية تشغل اهتمام الشارع المصري والمواطن المصري، الذي يرفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت عبد المعبود أن الموقف المصري وموقف الرئيس السيسي كان واضحًا منذ بداية الأزمة في رفض التهجير للفلسطينيين سواء لمصر أو لأي مكان أخر.

وأشارت عبد المعبود إلى جهود الدبلوماسية المصرية في جمع الفصائل الفلسطينية من أجل مصلحة القضية الفلسطينية.

فاتن عبد المعبود مصر قطاع غزة

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