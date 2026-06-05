المهيري: دعم عمال فلسطين واجب نقابي وإنساني لا يقبل المساومة

أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن الحركة النقابية المصرية والعربية تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوق عمال فلسطين في مختلف المحافل الدولية، مشددًا على أن هذه القضية ستظل حاضرة في جميع المناقشات والفعاليات المرتبطة بحقوق العمل والعدالة الاجتماعية.

وقال المهيري، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، إن العمال الفلسطينيين يواجهون أوضاعًا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة الممارسات والانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها، ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

دعم عمال فلسطين واجب نقابي

وأوضح أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم واسع داخل الأوساط النقابية المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر من أجل توحيد الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين لا يقتصر على البعد النقابي فقط، بل يرتبط كذلك بمبادئ العدالة الإنسانية والاجتماعية التي تأسست عليها منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية والمساواة بين الشعوب ورفض كافة أشكال التمييز والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.

وأشار المهيري إلى أن الحركة النقابية المصرية ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية والعمل على إبقائها ضمن أولويات الأجندة النقابية الدولية، بما يسهم في تعزيز التضامن الدولي مع العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.