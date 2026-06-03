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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء عربي أممي: الاحتلال يستغل الأوضاع الإقليمية لتكريس انتهاكاته في فلسطين

السفير فائد مصطفى يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة
السفير فائد مصطفى يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة
الديب أبوعلي

استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تمارا الزيات، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، رغم انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية والحرب الإيرانية، مؤكدين أن سلطات الاحتلال تستغل هذه الأوضاع لتكريس انتهاكاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

 

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين 

كما أكد الجانبان ضرورة التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، لحماية الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة له، من خلال تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان، وضمان استمرار تمويل وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم السلطة الفلسطينية.

وشدد اللقاء على أهمية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بما يخدم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها على مختلف المستويات.

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