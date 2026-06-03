عمال مصر يرحب باعتماد فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنتائج التصويت التي أفضت إلى اعتماد دولة فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لحق الشعب الفلسطيني في التمثيل والمشاركة داخل المؤسسات الدولية، وتعزيزًا لحضور قضاياه العمالية والإنسانية على الساحة العالمية.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار يُعد انتصارًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة للشعوب، ويمثل فرصة أكبر للحركة النقابية الفلسطينية والعمال الفلسطينيين لإيصال صوتهم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

اعتماد فلسطين مراقب في منظمة العمل

وأشاد الاتحاد بالمواقف الداعمة التي عبّرت عنها عدد من الدول والوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، والتي أكدت التزامها بقيم الإنصاف وحق الشعوب في التمثيل العادل داخل المنظمات الدولية، بما يتماشى مع رسالة منظمة العمل الدولية وأهدافها الإنسانية.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأكيده على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما هنّأ الاتحاد الحركة النقابية الفلسطينية بهذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار التضامن النقابي العربي والدولي مع العمال الفلسطينيين، ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتمكينهم من العمل والحياة الكريمة في وطنهم.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا القرار لا يمثل مكسبًا لفلسطين وحدها، بل يعكس انتصارًا لقيم العدالة والكرامة الإنسانية التي تقوم عليها الحركة النقابية الدولية، ورسالة تؤكد أن صوت الحق قادر على الوصول إلى المنابر الدولية مهما كانت التحديات.