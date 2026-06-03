قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر يرحب باعتماد فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية

عمال مصر يرحب باعتماد فلسطين مراقب في منظمة العمل
عمال مصر يرحب باعتماد فلسطين مراقب في منظمة العمل
الديب أبوعلي

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنتائج التصويت التي أفضت إلى اعتماد دولة فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لحق الشعب الفلسطيني في التمثيل والمشاركة داخل المؤسسات الدولية، وتعزيزًا لحضور قضاياه العمالية والإنسانية على الساحة العالمية.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار يُعد انتصارًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة للشعوب، ويمثل فرصة أكبر للحركة النقابية الفلسطينية والعمال الفلسطينيين لإيصال صوتهم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

اعتماد فلسطين مراقب في منظمة العمل 

وأشاد الاتحاد بالمواقف الداعمة التي عبّرت عنها عدد من الدول والوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، والتي أكدت التزامها بقيم الإنصاف وحق الشعوب في التمثيل العادل داخل المنظمات الدولية، بما يتماشى مع رسالة منظمة العمل الدولية وأهدافها الإنسانية.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأكيده على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما هنّأ الاتحاد الحركة النقابية الفلسطينية بهذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار التضامن النقابي العربي والدولي مع العمال الفلسطينيين، ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتمكينهم من العمل والحياة الكريمة في وطنهم.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا القرار لا يمثل مكسبًا لفلسطين وحدها، بل يعكس انتصارًا لقيم العدالة والكرامة الإنسانية التي تقوم عليها الحركة النقابية الدولية، ورسالة تؤكد أن صوت الحق قادر على الوصول إلى المنابر الدولية مهما كانت التحديات.

فلسطين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منظمة العمل الدولية عمال فلسطين عمال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تواصل تطوير منظومة العمل الإداري.. الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية تنجز عددًا من الملفات الحيوية

الأوقاف تواصل تطوير منظومة العمل الإداري وتنجز عددًا من الملفات الحيوية

المذاكرة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

اليوم .. مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات «امتحانات الثانوية الأزهرية»

اليوم .. مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات «امتحانات الثانوية الأزهرية»

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد