الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حدث استثنائي.. التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية

الديب أبوعلي

شارك وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في أعمال الدورة الـ(114) لمؤتمر منظمة العمل الدولية، ضمن وفد اتحاد عمال مصر، برئاسة كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، وعضوية أحمد توفيق الأمين العام للنقابة، وماجد رشاد أمين الصندوق للنقابة.

وشهدت اجتماعات المؤتمر مناقشات موسعة حول عدد من القضايا العمالية الدولية، وفي مقدمتها المقترح الخاص بمنح فلسطين عضوية دائمة بالمنظمة، حيث تقرر فتح باب التصويت على القرار غدًا، على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء، وذلك رغم الاعتراضات التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل 

وأكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن مشاركة الوفد المصري تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل والدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلى أن مؤتمر منظمة العمل الدولية يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التي تمس العمال في مختلف دول العالم.

وقال عبدالباقي: "نشارك في أعمال الدورة الـ114 لمنظمة العمل الدولية حاملين صوت العمال المصريين، ومؤكدين دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الحقوق المشروعة للعمال في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن طرح ملف العضوية الدائمة لفلسطين داخل المنظمة يعكس اعترافًا متزايدًا بحقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في المشاركة الكاملة داخل المنظمات الدولية، ونأمل أن تسفر عملية التصويت عن نتيجة إيجابية تدعم هذا التوجه.

وأشار رئيس النقابة العامة إلى أن الوفد المصري يتابع عن كثب جميع المناقشات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، بما يسهم في تعزيز المكتسبات العمالية وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

واختتم عبدالباقي تصريحاته بالتأكيد أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ستواصل دورها الفاعل في المحافل الدولية، بما يعكس مكانة الحركة النقابية المصرية ودورها في دعم قضايا العمال والدفاع عن الحقوق الإنسانية العادلة.

