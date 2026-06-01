مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار

أعربت مصر عن إدانتها للاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس بحرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وأدانت مصر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وما يشهده من اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت مصر أن هذه الممارسات التصعيدية من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق التهدئة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الدينية أو محاولة فرض واقع جديد في القدس المحتلة.

وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.