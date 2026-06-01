إلهام أبو الفتح
الفراخ بـ80 جنيهًا.. مفاجأة بشأن سعر كيلو البانيه| اعرف التفاصيل

يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك،  وشهدت الأسعار استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

استقرار أسعار الدواجن 

شهدت أسواق الدواجن والطيور بمختلف الأسواق المصرية اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، حالة من الاستقرار والتنوع في المعروض، حيث حرص التجار والمنافذ على تقديم باقات وعروض سعرية مخفضة لشراء الكميات (أوزان 3، 5، و10 كيلوغرامات) للتخفيف عن كاهل المستهلكين وتقديم بدائل اقتصادية تناسب الميزانيات المختلفة.

وفي السطور التالية، ننشر الدليل الكامل لأسعار الدواجن، والطيور، ومصنعات الفراخ والأجزاء وفقاً لتحديثات الأسواق اليوم، وعقب انتهاء عيد الأضحى الذي يشهد اعتماد كبير على اللحوم:

وتنوعت أسعار الطيور الحية لتلبي كافة الأذواق، وجاءت الأسعار الفردية وعروض الكميات على النحو التالي:

الفراخ البيضاء بـ80 جنيه 

 

الفراخ البيضاء: سجلت 80 جنيهاً للكيلو، في حين شمل عرض الـ 10 كيلوجرامات سعراً مخفضاً بقيمة 750 جنيهاً.

الفراخ البلدي: بلغت 110 جنيهات للكيلو، مع عرض توفيري للـ 10 كيلوجرامات بقيمة 999 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي والبلدي الحشو: استقر سعر الكيلو منهما عند 130 جنيهاً.

فراخ بلدي عتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، وجاء عرض الـ 10 كيلوغرامات بقيمة 800 جنيه.

ديوك أمهات بلدي: استقرت عند 100 جنيه للكيلو.

أمهات أبيض: سجلت السعر الأقل بـ 80 جنيهاً للكيلو.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية من  260 لـ 180 و 190جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

من جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد حالياً حالة من التراجع الملحوظ نتيجة وفرة المعروض بالسوق بالتزامن مع انخفاض معدلات الاستهلاك خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتكرر سنوياً مع تغير أولويات الإنفاق الغذائي لدى المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأسواق تشهد حالياً توافر كميات كبيرة من الدواجن تكفي احتياجات المستهلكين، في الوقت الذي يتجه فيه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي بمختلف أنواعها، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن مقارنة بالفترات الأخرى من العام.

