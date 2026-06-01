ضبط 160 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في ضبط 160 كجم من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بمدينة مطوبس، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري، والمحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول اللحوم والدواجن بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات وضبط السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية، ومنع تداول المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بالصحة العامة.