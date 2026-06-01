قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
بعد انفراج أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يشد الرحال إلى أمريكا الشمالية استعدادًا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي وجامعة كفر الشيخ تعلنان جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي 2026

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاستعدادات لانطلاق “هاكثون الابتكار في الحوسبة والذكاء الاصطناعي 2026”، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لعلوم الذكاء الاصطناعي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، أعلنت الجهات المنظمة عن مجموعة من الحوافز والفرص المميزة لدعم الفرق المشاركة وتشجيع الابتكار في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الهاكثون إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة، وتحفيز تطوير حلول ذكية ومبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية، من بينها: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والمدن الذكية، وذلك من خلال عدد من المسارات المتخصصة، أبرزها:

• الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الضخمة (LLMs)

• الأمن السيبراني الذكي

• علم البيانات وتحليل البيانات الضخمة

• الروبوتات والرؤية الحاسوبية

• الحوسبة الكمية والتقنيات المستقبلية

• الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة

وتشمل الحوافز المقدمة للمشاركين:

• جوائز مالية مقدمة من عدد من الرعاة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف المسارات.

• منح تدريبية وفرص دعم لتطوير المشروعات المبتكرة بالتعاون مع الجهات الراعية والهيئات التكنولوجية.

• توفير إقامة بالمدينة الجامعية بجامعة كفر الشيخ للطلاب المشاركين من المحافظات البعيدة، بما يضمن بيئة مناسبة للإبداع والعمل الجماعي طوال فترة الهاكثون.

كما دعت الأكاديمية والجامعة الطلاب والباحثين والفرق المهتمة بمجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي إلى سرعة التسجيل والمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز.

خطوات التسجيل:

1- تحميل استمارة التسجيل:

https://drive.google.com/file/d/1_vP0LKb8NFGBC2Z6kE9H-eJ4DYeJ67TF/view?usp=sharing

2- اعتماد الاستمارة بتوقيع مشرف الفريق وختم عميد الكلية.

3- التسجيل الإلكتروني ورفع الاستمارة المعتمدة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQRwerh1R4GSnXGE5VDJJRlcHlQRwKQ3odDXy9vJVJv5hdg/viewform?usp=dialog

واوضحت أن آخر موعد للتسجيل: 10 يونيو 2026، موعد انعقاد الهاكثون: 11 يوليو 2026.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

إبراهيم الزواوي

أهالي دمنهور يؤدون صلاة الغائب على محاسب توفي في الغربة

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أنغام

أنغام تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفل الرياض.. شاهد

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد