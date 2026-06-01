البحث العلمي وجامعة كفر الشيخ تعلنان جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي 2026

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاستعدادات لانطلاق “هاكثون الابتكار في الحوسبة والذكاء الاصطناعي 2026”، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لعلوم الذكاء الاصطناعي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، أعلنت الجهات المنظمة عن مجموعة من الحوافز والفرص المميزة لدعم الفرق المشاركة وتشجيع الابتكار في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الهاكثون إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة، وتحفيز تطوير حلول ذكية ومبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية، من بينها: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والمدن الذكية، وذلك من خلال عدد من المسارات المتخصصة، أبرزها:

• الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الضخمة (LLMs)

• الأمن السيبراني الذكي

• علم البيانات وتحليل البيانات الضخمة

• الروبوتات والرؤية الحاسوبية

• الحوسبة الكمية والتقنيات المستقبلية

• الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة

وتشمل الحوافز المقدمة للمشاركين:

• جوائز مالية مقدمة من عدد من الرعاة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف المسارات.

• منح تدريبية وفرص دعم لتطوير المشروعات المبتكرة بالتعاون مع الجهات الراعية والهيئات التكنولوجية.

• توفير إقامة بالمدينة الجامعية بجامعة كفر الشيخ للطلاب المشاركين من المحافظات البعيدة، بما يضمن بيئة مناسبة للإبداع والعمل الجماعي طوال فترة الهاكثون.

كما دعت الأكاديمية والجامعة الطلاب والباحثين والفرق المهتمة بمجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي إلى سرعة التسجيل والمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز.

خطوات التسجيل:

1- تحميل استمارة التسجيل:

https://drive.google.com/file/d/1_vP0LKb8NFGBC2Z6kE9H-eJ4DYeJ67TF/view?usp=sharing

2- اعتماد الاستمارة بتوقيع مشرف الفريق وختم عميد الكلية.

3- التسجيل الإلكتروني ورفع الاستمارة المعتمدة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQRwerh1R4GSnXGE5VDJJRlcHlQRwKQ3odDXy9vJVJv5hdg/viewform?usp=dialog

واوضحت أن آخر موعد للتسجيل: 10 يونيو 2026، موعد انعقاد الهاكثون: 11 يوليو 2026.