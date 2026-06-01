وزير الدفاع الإسرائيلي: نسعى لفرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إنه وجه الجيش بقصف أهداف حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه إذا لم يتحقق السلام في الشمال فلا يمكن تحقيق الهدوء في بيروت، ونسعى لفرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني في جنوب لبنان.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أننا لن نسمح باستهداف شمال إسرائيل بينما هناك هدوء في بيروت.

وفي نفس السياق أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تشهد موجة نزوح متواصلة عقب صدور تصريحات إسرائيلية تحدثت عن احتمال تنفيذ هجمات جديدة على المنطقة، ما دفع العديد من السكان إلى مغادرة منازلهم وسط ازدحام مروري كثيف على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع.

وأوضح سنجاب أن المدارس في الضاحية الجنوبية أغلقت أبوابها كإجراء احترازي، بالتزامن مع حركة نزوح أخرى قادمة من مناطق الجنوب اللبناني التي تعرضت خلال الساعات الأخيرة لغارات جوية مكثفة، شملت مختلف القطاعات الجنوبية، في ظل تصاعد التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى عدد من البلدات.

وأضاف أن السلطات اللبنانية تتابع التطورات الميدانية، فيما انتشر الجيش اللبناني بكثافة على مداخل ومخارج الضاحية الجنوبية لتنظيم حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين، والحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن تزايد أعداد النازحين والتحركات السكانية المتسارعة.