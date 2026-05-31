أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس والطماطم

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 31 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5814 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6775 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7746 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54200 جنيها.



129 جامعة في الخدمة.. الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي



صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

فواصل العروات السبب في ارتفاع أسعار الطماطم.. رئيس "مواطنون ضد الغلاء" يوضح



أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن طرح الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للكيلو يعد خطوة مهمة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود وزارة التموين في زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وقال العسقلاني خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن الطماطم من أكثر السلع التي تشهد تقلبات سعرية بسبب ما يُعرف بـ"فواصل العروات"، مشيرًا إلى أن تدخل وزارة التموين وشراء كميات كبيرة مباشرة من المزارعين دون وسطاء ساهم في خفض الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى، عندما وصل سعر الكيلو إلى نحو 60 جنيهًا في بعض المناطق.

وأوضح أن استراتيجية "من الغيط إلى المستهلك" تقلل حلقات التداول والوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة لوزارة التموين أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.



خارجية فرنسا: يجب فتح مضيق هرمز دون رسوم .. ولن ندفع ثمن حرب لا تخصنا



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، قال إنه يجب فتح مضيق هرمز دون رسوم فنحن لن ندفع ثمن حرب لا تخصنا.



هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة



يحظى قانون الأحوال الشخصية، باهتمام كبير من جميع المواطنين لآنه ينظم العلاقات الأسرية بين الأفراد، ويتناول المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث وغيرها من الحقوق والواجبات الأسرية.

الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا وارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة تدريجيًا، مع زيادة فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع أكبر في درجات الحرارة.



مفاجآت نارية عن فيلم أسد وسر كلمات زينة المثيرة للجدل عن أحمد عز.. تفاصيل



علقت الناقدة الفنية مي سكرية، على جدل وأزمة سحب فيلم أسد بطولة الفنان محمد رمضان، من دور العرض السينمائية.

وقالت مي سكرية ، في لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «قبل ما أتفرج على الفيلم كنت متخيلة فعلاً إن الفيلم بيدعم نظرية الأفروسنتريك اللي بعض السودانيين أو بعض الأفارقة بيتكلموا عنها أو دلوقتي بيحاولوا يروجوها، إلى أن اتفرجت على الفيلم، بعيد كل البعد عن الأفروسنتريك، فيلم أسد بيتكلم عن ثورة الزنج أو ثورة العبيد اللى حصلت المفروض فى العراق ولكن هما في الفيلم مصروها إنها حصلت في مصر».

وتابعت الناقدة الفنية: «ومن بداية الفيلم قايلين إن دول عبيد أو زنوج أو أفارقة جايين من كل حتة من أفريقيا ومن كل حتة من العالم، من القارة كلها، وكانت ثورتهم في إن كل واحد عايز يرجع بلده، يتحرروا من العبودية وكل واحد يرجع على بلده».



متى يطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه؟.. فيديو



أكد أحمد زغلول، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة تُعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات الصحة ارتفعت بنحو 30%، بينما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%.

وأوضح زغلول، خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي أن هذه النسب تتجاوز معدل النمو العام للمصروفات الحكومية، الذي يبلغ نحو 13.2%، ما يعكس أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطط الدولة خلال العام المالي الجديد.

وأضاف أن زيادة موازنة الصحة ستنعكس على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وصيانتها، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية بمختلف المحافظات.



"قرني" : نحر أكثر من 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال العيد

أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر، أن المجازر الحكومية استقبلت خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام أكثر من 35 ألف أضحية من مختلف أنواع الماشية، مشيرة إلى أن الإقبال على الذبح داخل المجازر المعتمدة يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الذبح الآمن والصحي.

وقالت مدير عام المجازر، خلال مداخلة هاتفية، مع سارة سامي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر الحكومية بلغ 35 ألفًا و514 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدة أن جميع المجازر على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وأضافت أن الذبح داخل المجازر يحقق فوائد صحية وبيئية كبيرة، حيث يحد من انتشار المخلفات والدماء في الشوارع ويقلل من مخاطر انتقال الأمراض والحشرات، فضلًا عن ضمان خضوع الأضاحي للكشف البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 31 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.35 جنيه

سعر الشراء: 52.21 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.63 جنيه

سعر الشراء: 70.42 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 170.74 جنيه

سعر الشراء: 170.23 جنيه.