طفرة في التوريد.. الفلاحين: القمح المحلي يتجاوز 4.2 مليون طن هذا الموسم

أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، عن توريد نحو 4.2 مليون طن من القمح المحلي إلى الحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكدًا أن الكميات الموردة تمثل طفرة غير مسبوقة، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أبو صدام أن عمليات توريد القمح مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، في إطار خطة الحكومة لاستلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، بما يعزز من المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تصدرت قائمة المحافظات الأعلى توريدًا على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 650 ألف طن، فيما جاءت محافظة المنيا في صدارة محافظات الوجه القبلي بتوريد نحو 500 ألف طن منذ بدء الموسم وحتى الآن.

وأضاف أنه تم توريد 270 ألف طن من محافظة بني سويف، ونحو 230 ألف طن من محافظة الفيوم، و170 ألف طن من محافظة سوهاج، إلى جانب كميات أخرى كبيرة من مختلف المحافظات، حيث سجلت محافظة الغربية نحو 200 ألف طن، ومحافظة المنوفية أكثر من 140 ألف طن، وسط متابعة يومية من الجهات المختصة لضمان انتظام عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام المزارعين.

وأكد أبو صدام أن الموسم الحالي يُعد من أفضل مواسم زراعة القمح في مصر، سواء من حيث المساحات أو الإنتاج، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى نحو 3.7 مليون فدان، مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الماضي، بزيادة تُقدّر بنحو 500 ألف فدان.

وتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج هذا العام إلى نحو 11 مليون طن، بمتوسط إنتاجية يبلغ 20 أردبًا للفدان الواحد.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن سعر أردب القمح هذا الموسم يُعد الأعلى في تاريخ التسعير المحلي، حيث تشتريه الحكومة بسعر 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نقاوة 23.5، متوقعًا أن يصل إجمالي التوريد إلى 5 ملايين طن هذا الموسم، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن تم توريدها في الموسم الماضي.

وأكد على أن عمليات التوريد تسير بسهولة وانتظام في مختلف المحافظات، مشيدًا بجهود الحكومة في دعم المزارعين وسرعة صرف المستحقات، إلى جانب توفير نحو 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لتسهيل عمليات التسليم وتخفيف أعباء النقل عن الفلاحين.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل شاورما الجمبري
التبرع بالدم
