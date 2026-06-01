تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة في كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية المكثفة بنطاق قريتي الحمراء، وصندلا، حيث قامت بأعمالها، وتم المرور مخابز رغيف العيش المدعم، وتم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة خلال أعمال الحملة.

يأتي هذا استمراراً لفرض الرقابة المستمرة على جميع مخابز مركز ومدينة كفر الشيخ، وتنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على جميع المخابز، والأسواق، وتحرير محاضر لجميع المخالفين، وتحقيق الانضباط لدى جميع المخابز للتأكد من وزن رغيف العيش، وجودته

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية بصفة يومية بنطاق حي شرق وغرب، بالتوازي مع الحملات التموينية بجميع قرى مركز كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط والالتزام بوزن وجودة الرغيف.

جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية الحمراوي، ومحمد توفيق، رئيس قرية محلة موسى، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية الخادمية، ودكتور محمد عبد القوي، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة البستاوي، رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، مفتش تموين مركز كفر الشيخ.