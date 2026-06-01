قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة الروسية تفرض حظرا على تصدير وقود الطائرات .. اعرف السبب
إيران تعدم متظاهرين اثنين اعتُقلا خلال مظاهرات يناير
محاكمة 120 متهما بـ «خلية المكاتب الإدارية» الإرهابية الأربعاء.. وهذه عقوبتهم بالقانون
زاهي حواس يتسلم جائزة التميز "تمثال أثينا" في ختام مهرجان "أجونا" الدولي باليونان
عقوبة رادعة.. حرمان 11 طالبا بجامعة بني سويف من أداء الامتحان والفصل عام كامل لبعضهم.. ما القصة؟
ماكرون يثني على جهود ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
نتنياهو وكاتس: أصدرنا تعليمات للجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت
بدر عبد العاطي: نحرص على تعزيز العلاقات مع بنين والبناء على التطور القائم
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
قاليباف: مواصلة الحصار وضرب لبنان تفريط أمريكي.. وعدوان الاحتلال وسيلة لمنع الاتفاق
وكيل إسكان النواب يقترح منح إعفاءات ومزايا لكل من يسدد الضرائب بالدولار
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يتسلم جائزة التميز "تمثال أثينا" في ختام مهرجان "أجونا" الدولي باليونان

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

حصد عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس جائزة التميز الرفيعة في ختام فعاليات مهرجان "أجونا" (Agona) الدولي للأفلام التسجيلية الأثرية والثقافية، والذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا تحت إشراف وزارة الثقافة اليونانية، حيث جرى تكريمه في قاعة "أوليمبيك" الموسيقية العريقة، بحضور السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، وحشد غفير من المثقفين، الدبلوماسيين، وصناع السينما والأفلام من مختلف دول العالم.

تصفية واختيار الأفلام المشاركة

وقد شهد المهرجان، الذي يُعقد كل عامين واستمرت فعالياته وأعمال لجان تحكيمه على مدار 13 أسبوعاً، تصفية واختيار الأفلام المشاركة من بين 1800 فيلم تقدمت من مختلف دول العالم، حيث جرى عرض 100 فيلم منها فقط للجمهور، وكان من بين الأفلام المعروضة فيلم متميز عن الملكة "نفرتاري" زوجة الملك رمسيس الثاني، والذي أنتجه المخرج "كورتيس" من جنوب أفريقيا، كما أفرد المهرجان يوماً خاصاً للاحتفاء بالدكتور زاهي حواس تم خلاله عرض فيلم وثائقي مدته 10 دقائق يستعرض مسيرة حياته وإنجازاته الأثرية.

وجاءت جائزة التميز التي نالها الدكتور زاهي حواس كأهم وأرفع جائزة يمنحها المهرجان، وهي عبارة عن تمثال للإلهة اليونانية القديمة "أثينا"، وشمل تكريم المهرجان أيضاً 35 شخصية من كبار المخرجين، المنتجين، الفنانين، والمصورين الدوليين، وجاء في حيثيات منح الجائزة الكبرى لحواس أنه يُعد أشهر عالم آثار في العالم على الإطلاق، ولم يصل إلى مكانته وتأثيره أي عالم آخر عبر التاريخ، مستندة اللجنة إلى ظهوره في أكثر من 300 فيلم وثائقي، من بينها 4 أفلام بُثت على الهواء مباشرة عالمياً من الهرم، الواحات البحرية، ومصر الوسطى، ليتمكن بأسلوبه الساحر والجميل من دخول بيوت الناس ونشر عشق الفراعنة في قلوب الملايين بكافة بقاع الأرض.

وفي كلمته التاريخية عقب تسلمه الجائزة، أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة بهذا التكريم مؤكداً أن هذه الجائزة تعد من أهم الجوائز في حياته الأثرية، وأشار حواس إلى أن هناك حضارتين عظيمتين أنارتا العالم وهما الحضارة المصرية والحضارة اليونانية، ويربطهما ملوك وشخصيات تاريخية بارزة مثل الإسكندر الأكبر والملكة كليوباترا، موجهاً دعوة حارة لجميع الحاضرين والشعب اليوناني لزيارة مصر، ومشدداً على أن مصر كانت وستظل دائماً بلد الأمن والأمان الباعثة للحضارة.

وعلى هامش المهرجان وبحضور السفير المصري، حظي د. زاهي حواس باهتمام إعلامي يوناني ودولي مكثف؛ حيث سجل العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، أبرزها حوار خاص ومطول استمر لمدة ساعة كاملة عبر شاشة التلفزيون الحكومي اليوناني، أدارته الإعلامية "لينا"، أشهر مذيعة في العاصمة أثينا، والتي أفردت مساحة واسعة للحديث عن كواليس الاكتشافات المصرية الكبرى ودور حواس في صون التراث الإنساني.

أجونا زاهي حواس الدكتور زاهي حواس حواس عالم الآثار المصري المصرية زاهي حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

سعر الدولار في مصر

تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

يورتشيتش

شوبير يكشف المدرب الأقرب لتولي تدريب بيراميدز في حال رحيل يورتشيتش

أكرم توفيق

لا مكان له في التشكيل.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق

حسام البدري

شوبير يكشف عن موقف حسام البدري من الاستمرار مع أهلي طرابلس

بالصور

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد