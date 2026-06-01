زاهي حواس يتسلم جائزة التميز "تمثال أثينا" في ختام مهرجان "أجونا" الدولي باليونان

حصد عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس جائزة التميز الرفيعة في ختام فعاليات مهرجان "أجونا" (Agona) الدولي للأفلام التسجيلية الأثرية والثقافية، والذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا تحت إشراف وزارة الثقافة اليونانية، حيث جرى تكريمه في قاعة "أوليمبيك" الموسيقية العريقة، بحضور السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، وحشد غفير من المثقفين، الدبلوماسيين، وصناع السينما والأفلام من مختلف دول العالم.

تصفية واختيار الأفلام المشاركة

وقد شهد المهرجان، الذي يُعقد كل عامين واستمرت فعالياته وأعمال لجان تحكيمه على مدار 13 أسبوعاً، تصفية واختيار الأفلام المشاركة من بين 1800 فيلم تقدمت من مختلف دول العالم، حيث جرى عرض 100 فيلم منها فقط للجمهور، وكان من بين الأفلام المعروضة فيلم متميز عن الملكة "نفرتاري" زوجة الملك رمسيس الثاني، والذي أنتجه المخرج "كورتيس" من جنوب أفريقيا، كما أفرد المهرجان يوماً خاصاً للاحتفاء بالدكتور زاهي حواس تم خلاله عرض فيلم وثائقي مدته 10 دقائق يستعرض مسيرة حياته وإنجازاته الأثرية.

وجاءت جائزة التميز التي نالها الدكتور زاهي حواس كأهم وأرفع جائزة يمنحها المهرجان، وهي عبارة عن تمثال للإلهة اليونانية القديمة "أثينا"، وشمل تكريم المهرجان أيضاً 35 شخصية من كبار المخرجين، المنتجين، الفنانين، والمصورين الدوليين، وجاء في حيثيات منح الجائزة الكبرى لحواس أنه يُعد أشهر عالم آثار في العالم على الإطلاق، ولم يصل إلى مكانته وتأثيره أي عالم آخر عبر التاريخ، مستندة اللجنة إلى ظهوره في أكثر من 300 فيلم وثائقي، من بينها 4 أفلام بُثت على الهواء مباشرة عالمياً من الهرم، الواحات البحرية، ومصر الوسطى، ليتمكن بأسلوبه الساحر والجميل من دخول بيوت الناس ونشر عشق الفراعنة في قلوب الملايين بكافة بقاع الأرض.

وفي كلمته التاريخية عقب تسلمه الجائزة، أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة بهذا التكريم مؤكداً أن هذه الجائزة تعد من أهم الجوائز في حياته الأثرية، وأشار حواس إلى أن هناك حضارتين عظيمتين أنارتا العالم وهما الحضارة المصرية والحضارة اليونانية، ويربطهما ملوك وشخصيات تاريخية بارزة مثل الإسكندر الأكبر والملكة كليوباترا، موجهاً دعوة حارة لجميع الحاضرين والشعب اليوناني لزيارة مصر، ومشدداً على أن مصر كانت وستظل دائماً بلد الأمن والأمان الباعثة للحضارة.

وعلى هامش المهرجان وبحضور السفير المصري، حظي د. زاهي حواس باهتمام إعلامي يوناني ودولي مكثف؛ حيث سجل العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، أبرزها حوار خاص ومطول استمر لمدة ساعة كاملة عبر شاشة التلفزيون الحكومي اليوناني، أدارته الإعلامية "لينا"، أشهر مذيعة في العاصمة أثينا، والتي أفردت مساحة واسعة للحديث عن كواليس الاكتشافات المصرية الكبرى ودور حواس في صون التراث الإنساني.