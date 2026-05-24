محاضرة تاريخية لـ زاهي حواس في تايوان وسط شغف جماهيري بالحضارة المصرية

وصل عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إلى العاصمة التايوانية “تايبيه”، وذلك لإلقاء محاضرة أثرية وثقافية موسعة حول أسرار الحضارة المصرية القديمة والاكتشافات الأثرية الحديثة.

اهتمام إعلامي بزيارة الدكتور زاهي حواس

ومنذ لحظة وصوله، حظيت زيارة الدكتور حواس باهتمام إعلامي استثنائي، حيث سجل أكثر من عشرين لقاءً تلفزيونياً وصحفياً مع كبرى وسائل الإعلام في تايوان.

وتركزت أبرز الأسئلة الموجهة إليه حول أسرار "لعنة الفراعنة"، وسر "برنيطته" الشهيرة، ومستجدات المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى ملفه الأبرز لاسترداد القطع الأثرية الثلاث (حجر رشيد، ورأس نفرتيتي، وزودياك دندرة).

وحرص حواس في كافة لقاءاته على توجيه دعوة مفتوحة لشعب تايوان لزيارة مصر، مؤكداً بصورة قاطعة أن "مصر واحة للأمان" تفتح ذراعيها لاستقبال السائحين من كل حدب وصوب.

وفي سياق متصل، أذاع تلفزيون (ABC) حواراً مسجلاً مع الدكتور حواس في وقت الذروة، تابعه أكثر من 10 ملايين مشاهد.

وفي المساء ، شهدت المدينة المحاضرة الرسمية التي حضرها أكثر من 1000 شخص، وسط إقبال جماهيري جارف حال دون دخول أعداد غفيرة من المحبين نظراً لنفاد التذاكر بالكامل فور طرحها.

ولأول مرة في تاريخ الفعاليات الثقافية بالمدينة، امتدت المحاضرة وأنشطتها المصاحبة على مدار 4 ساعات متواصلة؛ حيث استمرت مناقشات الحاضرين وطرح أسئلتهم لمدة ساعة ونصف، تلاها تخصيص ساعة كاملة لتوقيع كتب الدكتور حواس المترجمة إلى اللغة الصينية، وسط رغبة عارمة من جميع الحاضرين في التقاط الصور التذكارية معه.

من جانبه، أعلن رئيس شركة "MediaSphere" المنظمة للحدث، أنه لم يحدث في تاريخ الشركة – التي استضافت ودعت العديد من كبار المحاضرين العالميين في مختلف المجالات – أن شهدت اهتماماً جماهيرياً وإعلامياً بشخصية عالمية مثلما حدث مع العالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، واصفاً الإقبال بـ "التاريخي وغير المسبوق".

ويعكس هذا النجاح المبهر حالة الشغف والغرام الكبيرة بالفراعنة في تايوان؛ حيث تشهد العاصمة حالياً إقامة معرض للآثار المصرية يضم 200 قطعة أثرية نظمه المتحف البريطاني وسجل زيارة نصف مليون شخص، إلى جانب ترقب افتتاح معرض آخر للمومياوات من متحف فلورنسا الشهر المقبل، بالتزامن مع الإقبال المليوني المستمر على تقنية الواقع الافتراضي (VR) الخاصة بعرض "أفق خوفو"، مما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحتلها القوة الناعمة الفرعونية في شرق آسيا.