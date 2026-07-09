ديشامب: مواجهة المغرب مختلفة.. والحسم يتطلب أعلى درجات التركيز

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 ستكون مختلفة تمامًا عن اللقاء الذي جمع المنتخبين في النسخة الماضية من البطولة، موضحًا أن كلا المنتخبين شهد العديد من التغييرات على مستوى العناصر المشاركة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا جديدًا ويجعلها بعيدة عن أي مقارنات سابقة.

وأوضح ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن المنتخب المغربي يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة، القادرين على تغيير مجريات اللقاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن فريقه مطالب بالحفاظ على أعلى درجات التركيز منذ صافرة البداية وحتى النهاية، مع ضرورة استغلال الفرص الهجومية وفرض أسلوب اللعب مبكرًا.

وأضاف المدير الفني لفرنسا أن بلوغ الدور ربع النهائي يؤكد قوة جميع المنتخبات المتأهلة، مؤكدًا أنه لا توجد مواجهات سهلة في هذه المرحلة من البطولة، وأن أي خطأ قد يكلف الفريق الخروج من المنافسات، لذلك يسعى المنتخب الفرنسي إلى تقديم أفضل مستوياته من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن جانبه، يدخل منتخب المغرب المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته المميزة في كأس العالم، حيث يأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل قوة المنتخبين ورغبتهما في مواصلة المشوار نحو اللقب العالمي، حيث يتطلع المنتخب الفرنسي إلى استثمار خبراته الكبيرة في البطولة، بينما يسعى المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نتائجه المميزة على الساحة الدولية.