الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

زاهي حواس يطالب لندن باستعادة حجر رشيد إلى مصر.. ما القصة؟

زاهي حواس يطالب من لندن باستعادة حجر رشيد إلى مصر
زاهي حواس يطالب من لندن باستعادة حجر رشيد إلى مصر
عبد الفتاح تركي

في تحرك جديد يعيد ملف استرداد الآثار المصرية إلى صدارة الاهتمام العالمي، أطلق عالم الآثار المصري زاهي حواس دعوة جديدة من داخل British Museum للمطالبة بعودة حجر رشيد إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الأثر التاريخي يمثل رمزًا حضاريًا وثقافيًا لا يمكن فصله عن تاريخ وهوية الشعب المصري.

وجاءت تصريحات حواس خلال وجوده داخل المتحف البريطاني بالعاصمة لندن، حيث وقف أمام حجر رشيد ليجدد مطالبته الرسمية والشعبية بإعادة الحجر إلى موطنه الأصلي، مشيرًا إلى أن القضية تتجاوز فكرة عرض قطعة أثرية داخل متحف عالمي، وتمثل في جوهرها حقًا ثقافيًا وتاريخيًا مرتبطًا بالحضارة المصرية القديمة.

حجر رشيد

زاهي حواس يؤكد أهمية عودة حجر رشيد إلى مصر

وأكد حواس، خلال كلمته أن مطالبه الحالية لا تستهدف استعادة جميع الآثار المصرية الموجودة بالخارج، وإنما تركز بشكل أساسي على عودة حجر رشيد باعتباره أحد أبرز الرموز الحضارية المرتبطة بتاريخ مصر القديم.

وأوضح أن حجر رشيد لا يعد مجرد قطعة أثرية نادرة، بل يمثل المفتاح الحقيقي لفك رموز اللغة المصرية القديمة، وهو الاكتشاف الذي ساهم في فتح أبواب فهم الحضارة الفرعونية أمام العالم بأسره، ما يمنحه قيمة تاريخية وثقافية استثنائية.

وأشار إلى أن المكان الطبيعي لعرض هذا الأثر التاريخي يجب أن يكون داخل Grand Egyptian Museum إلى جانب الكنوز الأثرية المصرية الأخرى، حتى يظهر في سياقه الحضاري الحقيقي وعلى أرض مصر التي خرج منها.

حجر رشيد

حملة عالمية لجمع مليون توقيع لاسترداد حجر رشيد

وفي إطار التحركات الدولية لدعم استعادة الحجر، أعلن زاهي حواس عن توسيع حملة التوقيعات العالمية الخاصة بالمطالبة بإعادة حجر رشيد إلى مصر، مؤكدًا أن الحملة تستهدف الوصول إلى “مليون توقيع” من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الهدف من هذه الحملة يتمثل في توجيه رسالة شعبية وثقافية قوية إلى المؤسسات الدولية والمتاحف العالمية، للتأكيد على أحقية مصر في استرداد آثارها التاريخية الكبرى التي تحمل قيمة حضارية فريدة.

وأشار إلى أن الدعم العالمي المتزايد لقضية استرداد الآثار يعكس تغيرًا واضحًا في النظرة الدولية تجاه حقوق الشعوب في الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي، خاصة فيما يتعلق بالقطع الأثرية التي خرجت من بلدانها الأصلية في ظروف تاريخية مثيرة للجدل.

حجر رشيد

حواس يطالب باستعادة رأس نفرتيتي وقبة الزودياك

وخلال لقاءاته مع وسائل الإعلام البريطانية، شدد حواس على أن المطالب المصرية لا تتوقف عند حجر رشيد فقط، وإنما تشمل أيضًا عددًا من القطع الأثرية المهمة المرتبطة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى رأس نفرتيتي المعروضة داخل Neues Museum، باعتبارها واحدة من أبرز القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد، إلى جانب قبة الزودياك المعروضة في Louvre Museum.

وأكد أن هذه القطع الأثرية تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الحضارية المصرية، وأن عرضها داخل المتاحف المصرية يمنحها قيمة تاريخية وثقافية أكبر، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد عالميًا بالحضارة الفرعونية.

حجر رشيد داخل المتحف البريطاني

اهتمام عالمي متزايد بقضايا استرداد الآثار

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بملفات استرداد الآثار والتراث الثقافي، مع تصاعد المطالبات الدولية بإعادة القطع التاريخية إلى أوطانها الأصلية.

وشهدت السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول أحقية الدول في استعادة آثارها الموجودة بالخارج، خاصة تلك التي خرجت خلال فترات الاحتلال أو عبر عمليات نقل أثارت جدلًا تاريخيًا وقانونيًا كبيرًا.

ويرى متابعون أن قضية حجر رشيد تعد واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف استرداد التراث الثقافي عالميًا، نظرًا لما يحمله الحجر من قيمة رمزية وعلمية مرتبطة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

حجر رشيد رمز حضاري في قلب الجدل الثقافي

ويحظى حجر رشيد بمكانة استثنائية بين الآثار المصرية القديمة، باعتباره القطعة التي ساعدت العلماء على فك رموز الكتابة الهيروغليفية وفهم كثير من أسرار الحضارة الفرعونية.

كما يمثل الحجر رمزًا ثقافيًا بارزًا في الوعي المصري والعالمي، وهو ما يفسر استمرار المطالبات الشعبية والرسمية بإعادته إلى مصر ليكون جزءًا من المعروضات الرئيسية داخل المتحف المصري الكبير.

زاهي حواس

ويؤكد مهتمون بالتراث الثقافي أن استعادة مثل هذه القطع التاريخية تسهم في تعزيز الهوية الحضارية للشعوب، إلى جانب دعم السياحة الثقافية وزيادة الاهتمام العالمي بتاريخ الحضارات القديمة.

