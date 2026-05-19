قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تنظم جولة علمية لطلاب التكنولوجيا الحيوية بالمتحف المصري الكبير

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، وحرصها على دعم الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، نظّمت المؤسسة، بالتعاون مع أحد الجامعات جولة علمية متخصصة إلى المتحف المصري الكبير، لطلاب كلية التكنولوجيا الحيوية، وذلك ضمن التطبيق العملي لمقرر "الآثار الجزيئية".

فلسفة الخلود عند المصري القديم

واستهلت الجولة أعمالها بالشرح الأثري المتميز الذي قدمته أروى شاهين، الباحثة الأثرية والمرشدة السياحية، والتي تناولت منطقة هضبة الجيزة وفلسفة الخلود عند المصري القديم، مبيّنة الأهمية الاستراتيجية لاختيار موقع المتحف ليربط بين عظمة الماضي وروح الحاضر. 

كما قادت أروى الطلاب في زيارة لميدان المسلة للتعرف على رمزيتها الدينية، واستعرضت الألقاب الملكية للملك رمسيس الثاني أمام تمثاله الضخم، مع شرح قصة نقله الملحمية وفكرة المعالجة الضوئية والهندسية التي تسمح بتعامد أشعة الشمس على وجهه.

واستكملت مع الطلاب تفقد قاعات العرض للتعرف على الكنوز الأثرية الفريدة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة للملك الشاب توت عنخ آمون.

وفي جزء علمي وتطبيقي دقيق، قدّم قدري متولي، عضو مشروع تجميع مركب خوفو الثانية، شرحاً تخصصياً من أمام مراكب الملك خوفو داخل المتحف، تناول فيه تاريخ الكشف عن المركب الأولى والتحديات التي واجهت عملية استخراجها، وصولاً إلى ظروف الكشف عن المركب الثانية، وطرق التدخل والعلاج الكيميائي والفيزيائي للقطع الخشبية الأثرية، وأساليب تجميعها وترميمها وفق أحدث معايير العرض المتحفي العالمية، بما يعكس التطور الكبير في علوم الترميم والحفاظ على التراث.

وأكد علي أبو دشيش ، المدير التنفيذي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لفتح آفاق جديدة أمام شباب الباحثين وربط العلوم الحديثة بالعمل الأثري الميداني، قائلاً: «إن تطبيق علوم "الآثار الجزيئية" والتكنولوجيا الحيوية في دراسة وترميم الآثار يمثل مستقبلاً واعداً لحماية تراثنا الإنساني بأحدث الوسائل العلمية، والمؤسسة ملتزمة تماماً بتقديم الدعم الكامل للجامعات المصرية لإعداد جيل مؤهل وقادر على صون وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكفاءة عالمية».

مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس المتحف المصري الكبير المتحف الكبير آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

تفاصيل تعاون الجامعة العربية وجنوب السودان

منح دراسية ودعم للكوادر.. تفاصيل تعاون الجامعة العربية وجنوب السودان

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يشرح لـCNN دور مصر لاحتواء أزمات الشرق الأوسط

شهداء غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,772.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد