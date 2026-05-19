بعد اللغط على السوشيال ميديا.. إير كايرو تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لرحلة ميونخ

أصدرت شركة "إير كايرو" (Air Cairo) بياناً توضيحياً، رداً على ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ هبوط اضطراري لإحدى رحلاتها المتجهة إلى مدينة ميونخ الألمانية، مؤكدة أن الإجراء جاء تطبيقاً للالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي المتبعة عالمياً.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الشركة أن طاقم رحلتها رقم (SM2930)، التي كانت متجهة من مدينة الغردقة إلى ميونخ، اتخذ قراراً بهبوط احترازي آمن في مطار "نيكولا تسلا" بالعاصمة الصربية بلغراد، ظهر يوم الجمعة الماضي.

جاء هذا القرار كخطوة وقائية فور رصد مؤشرات فنية على متن الطائرة (وهي من طراز الإيرباص الحديث Airbus A320neo) تعيق الاستمرار الآمن للرحلة وفق المقاييس الدولية.

سلامة الركاب أولاً

وأضاف البيان أن التعامل مع الموقف تم ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الطيران المدني؛ حيث هبطت الطائرة بصورة طبيعية تماماً دون تسجيل أي إصابات أو مخاطر، وتم إنزال جميع الركاب في أجواء منظمة.

وحول تواجد سيارات الإطفاء، أشارت الشركة إلى أن استقبال فرق الطوارئ والإنقاذ بالمطار للطائرة هو "إجراء تشغيلي اعتيادي" يتم تطبيقه عالمياً في مثل هذه الحالات لضمان أعلى درجات التأمين والسلامة، وليس دليلاً على وجود خطورة مفرطة.

التزام بالمعايير الدولية

واختتمت "إير كايرو" بيانها بالتشديد على أن سلامة المسافرين وأطقم التشغيل تقع دائماً على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تعكس مدى وعي واحترافية أطقمها، وحرص الشركة الصارم على توفير تجربة سفر آمنة ومطمئنة لجميع عملائها.