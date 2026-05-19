العمل تحقق حلم بطلة مصر راندا حسني وتوفر لها وظيفة لائقة

في استجابة سريعة تعكس اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، وتمكينهم ودمجهم في سوق العمل، نجح وزير العمل حسن رداد، خلال أقل من 24 ساعة من لقائه بالبطلة المصرية راندا حسني، لاعبة منتخب مصر من ذوي الهمم في لعبة القوس والسهم، في توفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى الشركات الدولية الكبرى...وشهد الوزير، اليوم، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع عقد العمل الخاص بـ"راندا"، للعمل بشركة "آر تي جي الدولية للتجارة والاستثمار"، وذلك بحضور مسؤول من الشركة، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد براتب مجزٍ، تقديرًا لمسيرتها المشرفة وإنجازاتها الرياضية والإنسانية.

وكان الوزير قد استقبل أمس الاثنين البطلة المصرية عقب استغاثة نشرتها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، طالبت خلالها بفرصة عمل مناسبة، موجّهًا بسرعة التحرك لتوفير فرصة تليق بما حققته من نجاحات رفعت اسم مصر في المحافل الدولية.

وخلال توقيع العقد، حرص الوزير حسن رداد على توجيه كلمات دعم وتقدير لـ"راندا"، مؤكدًا أن ما حققته من نجاح رغم التحديات يجعلها نموذجًا مُلهمًا للشباب المصري، وقال لها: "أنتِ نموذج مُلهم يستحق الدعم.. والدولة لن تتأخر عن مساندة أصحاب الإرادة والكفاح"...وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم، بالتعاون مع القطاع الخاص، إيمانًا بقدراتهم الكبيرة وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

من جانبها، أعربت راندا حسني عن سعادتها الكبيرة بسرعة الاستجابة، موجهة الشكر لوزير العمل ولكل من ساهم في تحقيق حلمها، مؤكدة أن ما حدث يمثل رسالة أمل كبيرة لكل أصحاب التحديات بأن الدولة تقف بجانبهم وتدعمهم.

وتُعد راندا حسني واحدة من النماذج المصرية الملهمة، فهي لاعبة بمنتخب مصر من ذوي الهمم في لعبة القوس والسهم، وحاصلة على المركز الثامن عالميًا في بطولة العالم للقوس والسهم التابعة للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين بمدينة برمنجهام الإنجليزية عام 2023، كما أنها حاصلة على ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وماجستير إدارة أعمال من الجامعة الملكية البريطانية، فضلًا عن موهبتها الفنية كعازفة "كونتراباص" بأوركسترا النور والأمل، وسبق تكريمها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة تقديرًا لمسيرتها الملهمة.