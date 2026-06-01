محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة عقار مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

استكمل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، حيث شهد أعمال إزالة عقار مخالف مقام دون ترخيص على مساحة 500 متر مربع بحي شرق شبرا الخيمة.


وتبين من المتابعة الميدانية أن أعمال البناء المخالف كانت مستمرة بالعقار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث استغل المخالفون فترة الإجازة في استكمال الأعمال الإنشائية.


وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية برصد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، ليتم تنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة ومنع استكمالها.


وجرت أعمال الإزالة باستخدام معدات وحدة التدخل السريع التابعة لمحافظة القليوبية، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سعيد نائب مدير أمن القليوبية، وياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وسط تأمين أمني كامل لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.
وخلال متابعته الميدانية، شدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، وأن التعامل مع المخالفات يتم فور رصدها وبمنتهى الحسم.


وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن حملات الرصد والإزالة مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظاً على هيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.

